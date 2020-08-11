Шойгу проверил работу медцентра на Камчатке

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском.

Этот медцентр на 60-койкомест был построен военными строителями по поручению президента России в рекордно короткие сроки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

- С момента начала работы медцентра оказал помощь более 100 военнослужащим, а также свыше 200 пациентам из числа жителей региона, – доложил министру начальник медцентра подполковник медицинской службы Денис Локтионов.

Глава военного ведомства также проинспектировал ход строительства пирсовой зоны, адаптированной для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Отметим, что объект был построен по проекту Военно-строительного комплекса Минобороны России для регионов с повышенной сейсмической активностью. Стройматериалы и технические решения, которые применялись военными строителями, позволяют обеспечить лечение пациентов и безопасную работу медицинского персонала в условиях девятибалльной сейсмичности по шкале Рихтера. В основание фундамента медицинского центра была заложена подушка: около 18 тысяч кубических метров грунта было заменено на специально завезенную песчано-гравийную смесь, которая соответствует требованиям сейсмической безопасности.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

- Глава военного ведомства также проинспектировал ход строительства пирсовой зоны, адаптированной для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот. Кроме того министр дал поручение в течение двух лет решить вопрос со строительством служебного жилья, а также объектов социального и культурного быта инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота в ЗАТО Вилючинск, - сообщила порядок дальнейшей работы министра его пресс-секретарь Россияна Марковская.