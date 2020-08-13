«Коронавирусный» бум на такси: после отмены самоизоляции заработок водителей увеличился вдвое

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После отмены режима самоизоляции жизнь постепенно начала возвращаться в привычное русло. Люди снова стали ездить на работу в офисы, посещать спортзалы, ходить по магазинам и в кино. Но пандемию никто не отменял: коронавирус лишь затаился на время, спрятался на период летних месяцев. Эксперты предупреждают: с приходом осени нас может накрыть вторая волна заболеваемости. Да и сейчас случаи заражения COVID-19 не редкость, число заболевших снизилось, но вирус по-прежнему атакует.

Помня о безопасности, горожане все чаще стали пересаживаться с общественного транспорта на такси. В автобусах и в метро вечные толпы, многие пассажиры вообще не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Один чихнет — пол автобуса сляжет с температурой. То ли дело такси: чисто, безопасно, комфортно. Да, это дороже, но многие уверены: на здоровье лучше не экономить. Неудивительно, что заказы на такси за последние месяцы выросли в разы. А заработки таксистов — больше, чем вдвое. О том, как пандемия повлияла на транспортные предпочтения россиян, «КП» рассказали водители из разных регионов.

СПРОС, КАК ПОД НОВЫЙ ГОД

Таксисты не скрывают: они сейчас нарасхват. В некоторые дни заказов так много, что машин на всех клиентов не хватает. Зато водители в плюсе: в июле многие из них поставили рекорд по заработку.

- Вызовов стало настолько много, что заработок увеличился больше чем в два раза, если сравнивать с периодом до ковида, - говорит водитель из Омска Степан Меньшов. - Раньше люди в основном работали на удаленке и не выходили из дома, а сейчас снова активно ездят. Пассажиры говорят, что чувствуют себя в такси безопасно.

Нынешний спрос на услуги такси водители сравнивают с предновогодней суетой, когда у них больше всего заказов.

- Ажиотаж, как в последних числах декабря, - говорит Алексей Броменко, водитель сервиса Яндекс.Такси. - Если сравнивать с числом заказов, которые были до пандемии и сейчас, то вызовов уйма, почти не простаиваем. Не ждем подолгу пассажиров, как это было во время самоизоляции, поэтому и заработки растут.

РОССИЯНЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗАГРАНИЧНОГО ОТПУСКА

Еще один момент: большинство россиян остались без летнего отпуска, вынуждены остаться в городе, поэтому нет традиционного для августа падения спроса на такси.

- По сравнению с доковидным периодом, наверное, спрос в два раза вырос, - отмечает водитель Uber Ильдар Мансуров. - Заработок тоже увеличился. Для примера, если до карантина я зарабатывал 3-4 тысячи рублей в день, а в сам карантин и того меньше, то сейчас могу легко домой и 7 тысяч чистыми принести.

Бум на заказы связан, как это ни странно, еще и с закрытием границ. Раньше конкуренция в сфере такси была особенно острой из-за водителей-мигрантов. Теперь, когда страны свернули транспортное сообщение друг с другом, многие иностранцы остались дома. Водителей стало меньше, зато заказов у них - больше.

- Клиенты даже жалуются, что порой машину приходится ждать. Думаю, что причина не только в активности людей, но и в том, что на водителей сейчас высокий спрос, - считает водитель Gett Михаил Попов. - Казахи и киргизы не приехали из-за закрытых границ, так что водители нарасхват,

- Водителей не хватает, например, я не встречаю тех, с кем мы раньше часто на мойке виделись, - рассказывает водитель службы такси «Везет» Мухаммаджон Урипов. - Знаю, что многие мои соотечественники уехали переждать вирус в свой родной город и пока не вернулись.

ПАССАЖИРЫ ЕЗДЯТ В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ

По распоряжению Роспотребнадзора машины такси должны регулярно обрабатываться дезинфектором, а салон автомобиля проветриваться. Водители отмечают рост поездок с оплатой по безналу - это тоже рекомендация властей, потому что монеты и банкноты могут переносить бактерии и вирусы.

- Пассажиры в Нижнем Новгороде в целом ответственные, большинство в масках садятся в салон, а некоторые еще и в перчатках. Я таким ставлю пять звезд после поездки, - говорит водитель Яндекс.Такси Роман Еранцев. - Работа в такси у меня не основной доход, но я подрабатывал в этой сфере, как в пандемию, так и сейчас. Могу сказать, что заказов стало значительно больше.

Водители также признают, что вырос не только спрос, но и расстояния, на которые клиенты заказывают машину.

- Сейчас стало больше заказов на длительные расстояния, - рассказывает Мухаммаджон Урипов. - Бывало, что и в другой город туристы ехали на такси. Да, конечно, дороже выходит, чем на автобусе или электричке ехать, но безопаснее.