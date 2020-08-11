"Говорила, что счастлива, как никогда": Друзья не верят, что Валентину Легкоступову до реанимации избил муж

Во вторник, 11 августа, столичная полиция начала проверку по факту травмы головы известной эстрадной певицы 54-летней Валентины Легкоступовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во вторник, 11 августа, столичная полиция начала проверку по факту травмы головы известной эстрадной певицы 54-летней Валентины Легкоступовой. «Ягода-малинка» попала в больницу 8 августа. В этот день в ее московской квартире артистку нашла дочь Анэтта Бриль. Рядом с певицей был ее супруг яхтсмен Юрий Фирсов.

На скорой обоих увезли в больницу, по некоторым данным — наркологическую. Спустя сутки у Валентины Легкоступовой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А 10 августа ей провели трепанацию черепа. Сейчас певица в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Тем временем ее муж, с которым они поженились всего месяц назад, объявлен в розыск. По одной из версий, он мог избить певицу.

Однако в это не верят не все. Близкая подруга и коллега Валентины Легкоступовой, певица Ольга Сивакова уверена, что алкоголя в этой истории точно быть не могло.

- Ольга, ответьте честно, Валентина злоупотребляла спиртным?

- Что вы такое говорите! У Валентины полная непереносимость алкоголя. Такое бывает и довольно часто. Она никогда не пила, даже глоток шампанского не делала. Ей от одного запаха могло стать плохо. Вот такая особенность организма. Поэтому я совершенно точно могу сказать, что она не пила.

- Когда вы с ней в последний раз общались?

- Дней пять назад. Она рассказывала, что счастлива, как никогда. Она вообще была на подъеме творческом и человеческом.

- Это как-то связано с ее недавней свадьбой?

- Отчасти да. Она долго этого ждала. Из-за коронавируса свадьбу приходилось откладывать. Некоторое время из-за закрытых границ она с женихом не виделась. Переживала. И, конечно, была счастлива, когда они наконец воссоединились.

- Юрий мог избить Валентину?

- Мне сложной в это поверить. Поймите, Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, он никакой не алкаш, как сейчас его пытаются представить.

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