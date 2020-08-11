НАК: В Россию не пустили 820 террористов

Директор ФСБ России Александр Бортников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала 2019 года не допущен въезд в страну более 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

Он отметил, что "нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями".

На заседании НАК были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России по миграционным каналам, а также актуальные проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов.

- Внимание участников заседания было обращено также на необходимость повышения эффективности работы органов государственной власти и антитеррористических комиссий в субъектах России по профилактике терроризма среди иностранных граждан, - заявил официальный представитель НАК Александр Поляков.

В мероприятии, которое проходило в формате видеоконференции, приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти.