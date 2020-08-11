В Ленобласти будет реализована программа развития исторических городов

Александр Дрозденко 10 августа провел большое совещание, на котором обсуждалось будущее моногородов. По итогам встречи был подписан документ об особом статусе и особой поддержке этих населённых пунктов. В список вошли Сясьстрой, Шлиссельбург, Ивангород, Светогорск, Пикалёво, Сланцы и Новая Ладога. Губернатор Ленобласти предложил подготовить пятилетнюю программу развития исторических городов при условии отдельного систематического финансирования.

«Предлагаю создать рабочую группу и обратить особое внимание всех профильных органов власти на подготовку градостроительных планов, утверждение генеральных планов городов. Кроме того, предлагаю включить в список значимых исторических населенных пунктов —Новую Ладогу», — подчеркнул глава региона.

Что будет представлять из себя программа развития малых городов? Это такие важные стратегические направления, как благоустройство территорий, строительство социальных объектов, расселение аварийного жилья, устройство дорожно-транспортной сети, общественных пространств.

Так, в 2020 году объем областных субсидий на ремонт сети муниципальных дорог составил почти 130 млн рублей. Уже предусмотрен ремонт 29 объектов: четырех в Ивангороде, по два в Пикалево и Шлиссельбурге, шести в Светогорске и Сясьстрое и девяти в Сланцах.

Также сейчас активное строительство и ремонт идет в шести крупных социально-значимых объектах. Это бассейн, пристройка к городской больнице и школа на 265 мест в Ивангороде, школа на 600 мест и спортивный центр с бассейном в Шлиссельбурге, физкультурно-оздоровительный центр в Сланцах. Также в Сланцах начинается проектирование работ по капитальному ремонту Дворца культуры.

До 2025 года в рамках программы расселения аварийного жилья в Ивангороде, Шлиссельбурге, Пикалево и Сясьстрое планируют построить новые дома и переселить в благоустроенные, комфортные квартиры почти 2,5 тысячи человек.

Всего на развитие малых городов Ленинградской области планируют направить два миллиарда рублей.

"Да, мы готовы под эти первые семь городов выделить серьёзное финансирование. Речь идет о двух миллиардах рублей на следующие пять лет. Это серьёзные деньги. Но мы прекрасно понимаем, что малые города, они очень интересны и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения туризма, и с точки зрения развития, мы поэтому будем их финансировать и поддерживать из областного бюджета", - подчеркнул Александр Дрозденко.