Денис Мацуев боится коронавируса: к журналистам не выходит, а цветы просит складывать на край сцены

Денис Мацуев общаться с прессой отказался наотрез, передав через помощников, что недоступен. Фото: Виктор Брацило

Один музыкальный критик как-то сказал, что у музыкальной России два мировых бренда: Чайковский и Денис Мацуев, имена которых знают даже те, кто к классической музыке никакого отношения не имеет.

Финальный день музыкального фестиваля в Клину объединил бренды. Главная интрига - что именно будет исполнять знаменитый пианист. Как известно, у Мацуева несколько программных произведений, которые он играет последние несколько лет.

По дороге в Клин музыкальные критики делали ставки на программу.

— Хочется уже услышать от него что-то новое, — вздыхали одни.

— Зато как он играет старое! В прошлый раз думали, на рояль прыгнет, как Элтон Джон, - парировали другие.

За время фестиваля журналисты привыкли к свободному общению со звездами. Сергей Гармаш рассказал, что любит "Щелкунчика", Николай Цискаридзе трогательно представил 88-летнюю поклонницу , Евгений Миронов поделился открытием: смычки нужно тянуть вниз, чтобы достичь полета. Настоящий фурор произвели дирижер Владимир Федосеев и руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман (последний выразил надежду, что скоро будут найдены утерянные произведения Чайковского). За день до закрытия фестиваля Игорь Бутман с Юрием Башметом посадили яблоньку .

Финальный день музыкального фестиваля в Клину. Фото: Виктор Брацило

Словом, все с таким удовольствием делились впечатлениями и комментариями, что журналисты шутили: мол, звезды соскучились по работе с прессой за время пандемии.

Однако на сей раз нас ждало разочарование. Денис Мацуев общаться с прессой отказался наотрез, передав через помощников, что недоступен. Сразу поползли слухи: боится коронавируса и старается максимально избегать любого контакта.

Журналистская братия подообиделась, но разрядил атмосферу Юрий Башмет. Маэстро вышел к прессе вместо готовящегося к выступлению Мацуева и терпеливо отвечал на все вопросы.

— Грустно, что фестиваль подошел к концу, но радостно, что у нас никто не заболел, потому что мы честно выполняем указания Роспотребнадзора, тьфу-тьфу, пока у нас все в порядке, - Юрий Абрамович окинул широким жестом пространство заповедника.

Журналистская братия подообиделась, но разрядил атмосферу Юрий Башмет. Фото: Виктор Брацило

На входе всем проверяли температуру, стулья для зрителей в партере стояли на расстоянии друг от друга. Продавцы фудкорта — в масках.

— Правда, очень может быть, меня уволят за вольности вчерашнего джаза, — пошутил Башмет. — Вчера с Игорем Бутманом дали жару музыкой. Сам я влюбился в классику в школе. Когда услышал Шестую симфонию Чайковского, понял, что кто-то есть лучше, чем «Битлз».

Неожиданным завершением беседы стала байка про водку и Чайковского.

— Чайковский — наше все. Это наша база и наши традиции, которые необходимо блюсти. Об этом хорошо знает Франция, которая борется за чистоту языка... У меня помощник во Франции пошел покупать водку в гастрономе. Говорит продавцу — «водка», а она делает вид, что не понимает. Мучила его мучила, а потом переспрашивает — ааа, «водкА»?? Типа говори как мы, ставь правильно ударение, даже когда про водку...

Настроение улучшилось. Но в самом начале концерта ведущий Михаил Зеленский подтвердил догадки по поводу страхов Дениса Мацуева.

— Если вы хотите отблагодарить исполнителей и подарить цветы, то кладите их на сцену, чтобы не отвлекать маэстро от инструмента. Наши волонтеры их отнесут в гримерку.

Для заключительного концерта оркестр подготовил две музыкальные версии трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» — Прокофьева и Чайковского. А Денис Мацуев исполнил свое «фирменное» произведение. Фото: Виктор Брацило

Вот так пандемия еще дальше разделила звезд и их поклонников.

— Скоро вместо живых цветов за благодарность будут учитываться лайки и смайлики в соцсетях, — грустно шутят в зрительном зале.

Для заключительного концерта оркестр подготовил две музыкальные версии трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» — Прокофьева и Чайковского. А Денис Мацуев исполнил свое «фирменное» произведение: Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Исполнение было иным: сдержанным и спокойным.

Пафос обстановки обнулился после того как два маэстро — Башмет и Мацуев — сели импровизировать в четыре руки на бис. «Подмосковные вечера» в шуточном исполнении — именно то, что нужно, чтобы успокоить кошек, что в последний вечер фестиваля обычно скребут на душе. Без особого башметовского юмора не обошлось.

— Юрий Абрамович, вы душа этого фестиваля, я не знаю, как завтра наступит новый день и как быть без души, — сказала в заключении министр культуры.

— Эта очаровательная девушка меня только что уволила, — удивленно поднял брови Башмет. — Когда мы общались с губернатором, не было речи о том, что фестиваль всего на один год...

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