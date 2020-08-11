Впавшая в кому певица Валентина Легкоступова сидела на сердечных блокаторах

Валентина Легкоступова находится в больнице в тяжелом состоянии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о впавшей в кому Валентине Легкоступовой стала шоком не только для поклонников исполнительницы хита "Ягода-малина", но и для ее друзей. Певица Ольга Зарубина вспомнила о сердечных проблемах коллеги, а диктор Владимир Березин с трудом подбирает слова.

Валентина Легкоступова находится в больнице в тяжелом состоянии. Дочь обнаружила 54-летнюю певицу в ее квартире. Женщину поместили в наркоклинику, но там ей стало хуже, а вскоре она впала в кому. Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезду экстренно прооперировали. В настоящее время врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.

"Она в больнице, но что там происходит, я пока не знаю. Нелегкое у нее состояние", - рассказал "360" менеджер звезды Максим Екимов.

Эти известия глубоко шокировали друзей артистки. Певица Ольга Зарубина часто ездила с Легкоступовой на гастроли. По ее словам, Валентина принимала таблетки.

"Она мне говорила, что сидит на каких-то сердечных блокаторах. Она мне говорила, что у нее какие-то проблемы с сердцем", - цитирует 5-tv.ru бывшую жену Александра Малинина.

В свою очередь, диктор Владимир Березин с трудом подбирает словам. "Потрясение и шок. Все эти ужасные вещи про кому и отек мозга совершенно не вяжутся со всегда жизнелюбивой, позитивной Валечкой. Она с честью прошла огонь, воды и медные трубы. Валя всегда знала свое место на сцене, у нее никогда не было и тени звездности. Таких людей мало. Мы будем молиться за Валечку, будем надеяться, что все обойдется, что Господь не оставит ее", - цитируют Березина "Дни.ру".

Знает он и нового мужа артистки Юрия Фирсова. Легкоступова месяц назад обвенчалась с мужчиной. Была счастлива. "Сыграли свадьбу этим летом. Валечка им очень гордилась: мол, состоявшийся, спортивный, уверенный в себе мужчина. Она говорила, что наконец-то Господь за все ее тяготы и печали наградил таким человеком рядом", - рассказал диктор.

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