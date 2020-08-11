Трампу пришлось прервать брифинг из-за стрельбы у Белого дома

K Дональду Трампу подошел сотрудник секретных служб и что-то прошептал ему на ухо, а затем быстро вывел его из зала Фото: REUTERS

Американские телеканалы, транслировавшие в прямом эфире проходивший в Белом доме брифинг главы государства, не прервали вещание. Ничего не понимающие зрители могли видеть суматоху, начавшуюся сразу после того, как к Дональду Трампу подошел сотрудник секретных служб и что-то прошептал ему на ухо, а затем быстро вывел его из зала.

Трансляцию так и не прервали, президент скоро вернулся и сообщил репортерам: «У Белого дома стреляли».

Через несколько часов спецслужбы сообщили детали происшествия. Как оказалось, к одному из полицейских, стоящих у Белого дома, подошел мужчина и сказал, что у него есть оружие. Затем он бросился бежать, вытащив из карманов какой-то предмет, похожий на пистолет. Затем присел в позе стрелка.

Агенты секретных служб, охраняющие Белый дом, среагировали практически мгновенно, один из них выстрелил в сторону мужчины и ранил его.

В ходе следствия выяснилось, что в действительности у нарушителя не было оружия. Он ранен и госпитализирован. Мотивы, побудившие к провокации, неизвестны.

Трамп заявил, что его не спускали в бункер. Проведя некоторое время в Овальном кабинете, президент США заявил, что совсем не испугался.

Все выходы из Белого дома были заблокированы, прессе разрешили покинуть президентскую резиденцию спустя через несколько часов.

Иванка Трамп и некоторые сотрудники президентской администрации поблагодарили в своих Твиттер-аккаунтах сотрудников секретных служб.