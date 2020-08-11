«Я не лягу с ней в гроб»: Шаляпин отказался уединиться с 76-летней пенсионеркой

Прохор и Алла должны были лежать вместе в гробу. Фото: Ольга Карпова

С поэтессой Аллой Пеняевой Шаляпин познакомился ещё до проекта «Фабрика звёзд». В ту пору Пеняева работала советницей Юрия Лужкова и делала все возможное, чтобы скрасить досуг своего молодого фаворита. А Прохор (на минуточку) на 39 лет младше Аллы.

Ну, например, подарила Шаляпину квартиру на Автозаводской. Да, малогабаритную, но зато у артиста появилось своё «гнездо» в Москве.

И по сей день Прохор частенько проводит уикенды в компании 76-летней Пеняевой.

Шаляпин отказался уединиться с 76-летней пенсионеркой. Фото: Ольга Карпова

Так, режиссер нового клипа Анны Калашниковой Ирина Глебова и продюсер ролика и руководитель концертного агентства «Gold Legend» Диана Рудакова пригласили Прохора и Аллу на роль чудаковатой парочки в клип Анны Калашниковой «Обезоружил».

- Прохор и Алла должны были лежать вместе в гробу. Клип-то у нас мистический, вампирская история, - рассказывает певица Анна Калашникова. - Был заказан большой гроб, сделанный под винтаж. Но Прохор отказался сниматься не то, что в гробу, даже на его фоне.

- Я с Аллой в гроб не лягу. Она суеверная, - отрезал артист.

По словам певицы, подруга Шаляпина на одном артисте не ограничилась. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пеняева и Шаляпин должны были меняться одеждой, но тут уже Прохор показал характер, мол, не надену вещи 76-летней Аллы. В итоге они у нас в клипе сквозь землю проваливаются. Тоже забавный спецэффект получился, - говорит Анна Калашникова.

По словам певицы, подруга Шаляпина на одном артисте не ограничилась.

- Она у нас дама яркая, любвеобильная. Увидела артиста в гриме «человека -паука» тут же говорит: «Ой, Анечка, нравится мне этот мальчик, можно я его заберу!». Потом ей мой водитель приглянулся, но мы ей аккуратно сказали, что он женат, - смеётся Калашникова.

Был заказан большой гроб, сделанный под винтаж. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним: по сюжету клипа «Обезоружил» Анна играет дочь вампира (Никита Джигурда), которую отец пытается выдать замуж за всякую нечисть. Кстати, артистка обещает показать в новом ролике своего реального жениха, но пока не раскрывает, кого он сыграл на этом в этом ролике.