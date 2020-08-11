Первые миллионы в деле Михаила Ефремова: стало известно, какую компенсацию требует сын погибшего

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Фото: Иван МАКЕЕВ

В громком уголовном деле наконец заговорили о деньгах: старший сын курьера Сергея Захарова сегодня в суде заявит иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 миллионов рублей.

- Человеческое горе никакими суммами, никакими линейками не измерить, - рассказал kp.ru адвокат Виталия Сергей Аверцев. - Но мы как-то примерно посчитали, что такой компенсации будет достаточно. Сколько домыслов, сколько слухов Виталий прочёл о себе за это время. Говорили, он якобы требует 50, 100 миллионов - это провокация со стороны Эльмана Пашаева. Человек погиб, а суд превратили в реалити-шоу!

Между тем, другая группа потерпевших - жена, младший сын и брат курьера, интересы которых представляет звездный защитник Александр Добровинский, свои иски пока не предъявила.

Иск, который подал в суд старший сын погибшего курьера Сергея Захарова

- Это будет во-о-о-от такая пачка денег, - пообещал на днях адвокат, показав жестами внушительный размер.

К слову, у Эльмана Пашаева, защищающего актера, эти иски вызывают лишь раздражение.

- Все они хотят только заработать на этом, - не раз заявлял «Комсомолке» юрист. - А чего тогда отказывались от денег, когда мы им предлагали? Им же от Ефремова ни копейки не надо - так они кричали вот всех так-шоу! У нас в России таких сумм нет, какие они хотят. Если им присудят 500 тысяч или 1 миллион - уже счастье будет!

Напомним, сегодня состоится четвёртое заседание по громкому делу - на этот раз должны допросить самого Михаила Ефремова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель рассекречен: опубликовано видео, которое поставит точку в деле Михаила Ефремова

Спустя два месяца после аварии наконец доказано, что актер был за рулем (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Доведет себя до критического состояния": Михаилу Ефремову стало хуже

Ежедневные судебные заседания уничтожают 56-летнего актера (подробности)