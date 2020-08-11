Дети меняются, традиции - нет

Фото предоставлено пресс-службой министерства

Если в ночь полной Луны оказаться в роще на восточном берегу Черного моря, можно удивиться или испугаться. В полной тишине какие-то люди группами сидят или стоят вокруг разбросанных на полянах костерков. Потом, взявшись за руки, куда-то идут цепочкой. У замыкающего - светящаяся лампа. Темно, тихо, только тени, целенаправленно движущиеся в какое-то загадочное место. Сегодня это место называется «Площадь слез» - огромная хорошо освещенная площадка с кострищем посередине. На самом деле она Звездная.

Загадочные тени - ребята, пробывшие в «Орленке» 21 день. Утром они разъедутся по домам. Каждый отряд становится в свой круг, ставят в центр лампу, обнимают друг друга за плечи. Таких кружков тут примерно два десятка. У ребят есть полчаса, чтобы попрощаться, пообещать звонить-писать, а то и когда-нибудь встретиться. Тут же узнаёшь, почему сегодня заасфальтированный плац называется «Площадью слез». Да - многие плачут.

В центре площади приготовлен костер. Из каждого круга выходит командир отряда и от своей лампы зажигает его. Еще несколько минут - и ребята расходятся. Так же, как пришли - цепочкой, взявшись за руки.

Костер потух, площадь опустела. Так закончилась очередная смена в «Орленке».

Как все начиналось

Вряд ли кто-то из ребят, участвовавших в том действе, подозревал о том, что в этом году решение об их каникулах в одном из самых известных лагерей России принималось Роспотребнадзором и лично его руководителем Анной Поповой. Сами знаете, какой год выдался. «Орленок» стал первым учреждением детского отдыха, принявшим детей в условиях пандемии. Съехавшиеся из десяти регионов России 2232 ребенка и не знали, какая этому предшествовала работа. За три месяца собрали персонал, разработали правила приема, обследования и размещения, проделали грандиозные ремонтные работы, провели полтора десятка учений на все случаи жизни, доукомплектовали и модернизировали свои медицинские пункты.

По словам директора «Орленка» Александра Джеуса, первую послекарантинную смену решили учебой не перегружать - дети и так приехали измученные непривычным обучением онлайн. К тому же по возможности занятия проводятся на воздухе - благо дожди в этом сезоне на востоке Краснодарского края редки.

Кстати, решение о частичном отказе от учебы в пользу отдыха тоже приняли после череды совещаний. Потому что учеба в «Орленке» - часть многочисленных национальных проектов. Разве что педагоги работают по изощренным методикам, исключающим нудные уроки за партами и изматывающие домашние задания.

Фото предоставлено пресс-службой министерства

Здесь куют будущее

С удовольствием лепя из глины, крутясь на тренажерах для подготовки космонавтов, гоняя на картинге (всего тут полсотни кружков по интересам), ребята одновременно участвуют в национальных проектах, а весь Всероссийский детский центр - «действующий субъект государственной политики в части достижения стратегических целей».

«Граждан бы делать из этих детей» - так решил Совет при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. В результате сегодня «Орленок» в рамках дополнительного образования участвует в пяти федеральных проектах Национального проекта «Образование», реализацию которого курирует Минпросвещения России:

• «Успех каждого ребенка»,

• «Цифровая образовательная среда»,

• «Учитель будущего»,

• «Социальная ответственность»,

• «Экспорт образования».

Сначала одаренных детей отбирают в регионах и заранее сообщают о них в «Орленок». То есть ВДЦ задолго до встречи знает каждого, кто к нему приедет, и, учитывая степень одаренности, таланты и пристрастия ребенка, договаривается с партнерами по всей стране, разрабатывает программы дополнительного обучения.

Даже когда смена заканчивается и новый «орленок» улетает в родное гнездо, Центр продолжает его «вести» - подбирает места неподалеку от дома, где ребенок может продолжить развитие.

Если вы, уважаемые взрослые, успели обзавидоваться детям-счастливчикам, то у вас есть шанс - Всероссийский детский центр принимает на переподготовку и взрослых. Например, здесь полвека обучают вожатых и ежегодно повышают квалификацию более тысячи педагогов со всей России.

И конечно - творческие планы

За 20 лет работы директором «Орленка» Александр Джеус приучил подчиненных жить под девизом «То, что другие задумали, мы уже сделали». О том, как будет развиваться его детский центр, рассказывает живо, долго и смачно. Сейчас, по его словам, начали воплощать гениальные, но фантастические идеи отцов-основателей лагеря, выдвинутые ими в 1960 году. А пока главная задача - принимать 5 тысяч ребят за смену круглогодично. Пока максимальная загрузка - 3900. Для этого строится множество крытых помещений. Всего же план реконструкции расписан до 2035 года.

За полтора дня пребывания в «Орленке» журналисты лепили из глины, катались на картингах, крутились на подаренных космонавтами тренажерах (тут побывали 40 космонавтов и астронавтов, начиная с Гагарина), автор этих строк «пал смертью храбрых» в бою с асами люфтваффе на натуральнейшем авиасимуляторе… Прощаясь, представители СМИ в «орляцкий круг» не встали, но пообещали звонить-писать, а то и встретиться. Некоторые смахнули слезу.

Как говорится, усталые, но довольные мы возвращались домой.

Восьмая смена года завершилась. На девятую в «Орленок» приедут 2475 школьников из десяти регионов.

Фото предоставлено пресс-службой министерства

ТАК И СКАЗАЛ

Ребенок не субъект назидательного воспитания

По просьбе «КП» директор «Орленка» с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, четырежды отец и трижды дед Александр ДЖЕУС дал несколько советов по воспитанию детей.

1. За последние полторы тысячи лет дети не сильно изменились. Меняются только технологии. Надо грамотно ими пользоваться.

2. Мир не совершенен, и ребенка нужно к этому готовить. Готовить не онлайн, а именно в активной реальной жизни, в походах. И подавать пример самим. Если вы в процессе воспитания лежите на диване и посасываете пивко, хорошего результата не будет.

3. Кроме технологий, изменилась кухня. Сейчас огромное количество детей не только с избыточным весом, но и испорченным желудком. Забудьте про чипсы и «бутербродики по утрам». Кормите здоровой едой и приучайте ребенка к разумному потреблению.

4. Ребенок не субъект назидательного воспитания. Мы должны у них учиться. Я, например, терпеть не могу компьютерные игрушки. Но мне приходится в них играть, чтобы лучше понимать детей и внуков. Им надо уделять больше внимания без скидок на занятость.

СПРАВКА «КП»

Знаменитые «орлята»

За 60-летнюю историю в лагере побывало множество детей, впоследствии ставших известными. Вот, например…

- космонавты Сергей ВОЛКОВ и Сергей КРИЧЕВСКИЙ,

- первый заместитель главы Администрации президента Сергей КИРИЕНКО,

- министр обороны Сергей ШОЙГУ,

- телеведущие Андрей МАЛАХОВ и Олеся СУДЗИЛОВСКАЯ,

- актриса Ольга БУДИНА,

- чемпионы мира по шахматам Анатолий КАРПОВ и Гарри КАСПАРОВ...

А уж великих «почетных орлят» и не сосчитать.

К СВЕДЕНИЮ

История лагеря начиналась как классическая легенда: в 1958 году Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС осматривал свои владения. Ехал он из Сочи в Анапу, притомился. Остановился отдохнуть да «ЗИМ» напоить на турбазе «Дружба». И так ему эти места понравились, что 27 марта 1959 года Совет Министров РСФСР, куда Дмитрий Степанович к тому времени ушел работать председателем, принял постановление о строительстве пионерского лагеря санаторного типа «Орленок». В апреле Краснодарский комитет ВЛКСМ объявил его ударной комсомольской стройкой.

12 июля 1960 года здесь открылся тогда еще палаточный городок, где поселились первые 520 детей со всего СССР. Тогда сюда посылали исключительно отличников, активистов, победителей школьных олимпиад и прочих соревнований.

Отстраивали лагерь ведущие архитекторы страны. На выставке «Экспо-67» в Монреале проект «Орленка» получил Гран-при за лучшее архитектурно-планировочное решение проекта по классу детского воспитательно-оздоровительного лагеря стационарного типа.

В 1992-м распоряжением правительства России Всероссийский пионерский лагерь преобразован во Всероссийский детский центр.

В 2003 году сюда приехал президент России Владимир Путин. Осмотрев территорию лагеря, он поручил строительство новых объектов «Орленка» Управлению делами Президента РФ.

В 2012-м Центру присвоен статус ассоциированной школы ЮНЕСКО.

«ОРЛЕНОК» В ЦИФРАХ

• 253 га занимает сегодня Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков «Орленок».

• 10 базовых детских лагерей. 4 из них работают круглогодично.

• 3,7 км - протяженность песочных пляжей.

• 20 тысяч и более детей из России и зарубежья за год.

• Около 100 дополнительных образовательных программ.

• 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровней в год.

• 4 средства массовой информации - редакции газет «Всем вместе» (для взрослых) и «Салют, Орленок!» (для детей), телекомпания «Орленок-TV» и радиостанция «Орленок-FM».

• 60 лет исполнилось «Орленку» 12 июля 2020 года.