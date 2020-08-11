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В США пес породы чихуахуа спас от смерти своего хозяина

Собака лаем сообщила соседям, что ее хозяину плохо
Алена ГриценкоАленаГриценко
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Сейчас состояние хозяина чихуахуа стабильное, он восстанавливается после перенесенного инсульта и ждет своего возвращения домой, где его дожидается Бубу

Сейчас состояние хозяина чихуахуа стабильное, он восстанавливается после перенесенного инсульта и ждет своего возвращения домой, где его дожидается Бубу

Фото: Shutterstock

Одинокому ветерану ВМС США Руди Армстронгу 86 лет. Вместе со своим верным другом – собакой по кличке Бубу породы чихуахуа он проживает в плавучем доме в Ориентале (штат Северная Каролина). Как-то днем пожилой мужчина сел в кресло, но встать с него уже не смог. Позже врачам он рассказал, что выпил кофе и почувствовал, как его тело онемело – он не мог пошевелить ни руками, ни ногами, с трудом мог говорить.

Армстронг позвал собаку и несколько раз произнес имя своего соседа Кима, которого пес хорошо знал, поскольку тот работает ветеринаром. Бубу бросился к домику Кима и начал лаять. Сосед сразу понял, что случилось что-то серьезное, и побежал к домику ветерана.

Оценив состояние Армстронга, Ким позвонил в службу экстренной помощи. Приехавшие врачи сразу установили, что у мужчины произошел инсульт и отвезли его в больницу.

Через несколько дней, как только ветеран почувствовал себя лучше, ему разрешили гулять в саду и увидеть своего спасителя – любимого пса Бубу. Фотографии счастливого хозяина и питомца появились в соцсетях.

Сейчас состояние хозяина чихуахуа стабильное, он восстанавливается после перенесенного инсульта и ждет своего возвращения домой, где его дожидается Бубу.

Живой уголок