Известного концертмейстера Гнесинки шантажируют интимным видео

В настоящее время полицией ведется проверка и устанавливаются все детали произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился концертмейстер российской академии музыки им. Гнесиных Сергей В.* Мужчина сообщил оперативникам, что вот уже много месяцев его шантажируют неизвестные преступники, угрожая распространить интимное видео Сергея. По словам мужчины, все началось еще в октябре 2019 года, когда он познакомился в одной из социальных сетей с некой девушкой Мариной*.

Общение между парочкой завязалось приятное и они решили созвониться по видеосвязи. В ходе видеозвонка Марина попросила Сергея снять штаны. Мужчина подвоха не заподозрил и выполнил желание новой знакомой. Сразу после разговора, Марина сообщила, что все общение было записано на видео и для того, чтобы она не распространяла интимную запись, Сергей должен заплатить ей 15000 рублей.

«Сергей растерялся от волнения и сразу выполнил требование шантажистки, перевел 15000 рублей на указанный счет. После этого мужчине стали писать неизвестные люди со схожими требованиями. Шантажисты грозили музыканту распространением видео, в случае неоплаты. В конце концом мужчина не выдержал и решил обратиться в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией ведется проверка и устанавливаются все детали произошедшего. Оперативникам предстоит установить и найти девушку Марину, которая сделала интимную запись, а также других лиц, причастных к шантажу концертмейстера.

Российская академия музыки имени Гнесиных - является одним из двух базовых высших учебных заведений России по образованию в области музыкального искусства, наряду с Московской консерваторией. Один из ведущих музыкальных вузов страны и мира.

Академия Гнесиных является единственным вузом, в котором представлены все специальности и специализации различных музыкальных направлений, изучаемых в России. Пострадавший Сергей В.* с отличием закончил академию Гнесиных и в настоящее время работает в ней концертмейстером.

* - имена изменены