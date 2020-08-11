Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Мужа певицы Валентины Легкоступовой везут на допрос в полицию

По одной из версии, травмы артистке нанес именно Юрий Фирсов
Анастасия ВарданянАнастасия ВарданянАнастасияВарданян
КомментироватьОставить комментарий
По одной из версии, травмы артистке нанес именно Юрий Фирсов

По одной из версии, травмы артистке нанес именно Юрий Фирсов

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели 54-летнюю певицу Валентину Легкоступову в искусственную кому. Эстрадная певица, всенародно известная по хиту «Ягода-малина», была госпитализирована еще 8 августа. В этот день в ее московскую квартиру наведалась дочка Анетта Бриль, которая застала мать вместе с ее третьим мужем в неадекватном состоянии.

Женщина вызвала скорую и обоих увезли в наркологическую больницу. Позже у Валентины Легкоступовой диагностировали черепно-мозговую травмы. Ее супруг из больницы сбежал. По одной из версий, именно Юрий Фирсов мог избить жену.

- Его местонахождение установлено. Сейчас его доставляют в полицейский участок, где он будет опрошен, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

Однако пока его ни в чем не обвиняют. Речь идет лишь о доследственной проверке, уголовное дело не возбуждено.

- По характеру травм пока не понятно, были ли они получены в результате физического насилия или же падения, - пояснили источники в следствии.

Напомним, Юрий Фирсов стал третьим мужем певицы всего месяц назад. Познакомились они в социальных сетях. Эффектный яхтсмен сразу покорил сердце певицы и через три месяца после первого свидания сделал ей предложение. Свадьба с венчанием прошла в Крыму 4 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Говорила, что счастлива, как никогда": Друзья не верят, что Валентину Легкоступову до реанимации избил муж

По словам певицы Ольги Сиваковой, алкоголя в этой истории тоже быть не могло (подробности)

Легкоступова всегда была с алкоголем на «Вы»: менеджер певицы не верит, что она попала в больницу с пробитой головой

Несколько дней они обсуждали выступление артистки на Дне города и ничего подозрительного Максим Екимов не заметил (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандал