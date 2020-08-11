Муж рассказал, что на самом деле произошло с впавшей в кому Валентиной Легкоступовой

Юрий Фирсов женился на певице месяц назад Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валентина Легкоступова находится в коме после экстренной операции. Женщину обнаружила в невменяемом состоянии дочь Анетта. Меж тем супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" - яхтсмен Юрий Фирсов - прокомментировал произошедшее, рассказав, что на самом деле произошло с женой.

По одной из версий, Валентина Легкоступова нескольких дней выпивала с мужем яхтсменом Юрием Фирсовым, за которого вышла замуж совсем недавно. "Я не знаю, в каком состоянии Валентина. Звоните в больницу - там нейрохирурги и прочие чудеса. А я очень занят...". - ответил мужчина сайту kp.ru.

Однако чуть ранее он был более разговорчив. "Все произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение", - рассказал Юрий Фирсов.

По его словам, было принято решение о госпитализации. "Мы увезли ее в больницу, а в какую - не скажу во избежание ажиотажа", - цитирует его "СтарХит".

Яхтсмен и Валентина Легкоступова совсем недавно поженились и обвенчались. До этого пара встречалась пять лет.

"Юра написал мне в социальной сети и позвал принять участие в регате. А я, хоть и выросла на берегу моря, когда вижу яхту или корабль, то уже на берегу чувствую себя плохо. Поэтому несколько раз тактично отказывала ему, объясняя, что страдаю морской болезнью. А потом вдруг решила: а почему бы и нет?! И неожиданно для себя увидела в Юре свое зеркальное отражение. Мы даже внешне похожи", - делилась 54-летняя артистка

Поговаривали, что у Юрия сложились сложные отношения с родными Легкоступовой, в частности, новый супруг не нашел общего языка с младшим сыном вокалистки Матвеем. В семье разгорелся конфликт, после которого Валентина практически перестала поддерживать с детьми отношения.

Напомним, за плечами певицы уже есть два брака, в которых появились ее наследники - дочь Анетта и сын Матвей. Именно дочь обнаружила певицу с супругом в нетрезвом состоянии дома. По ее словам злоупотребляли они на протяжении последних двух недель и все это время не выходили на связь. Девушка приняла решение госпитализировать мать и Фирсова в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал. Что касается артистки, то 7 августа она стала жаловаться на сильные головные боли. Ночью она была госпитализирована в столичную больницу уже в состоянии комы.

Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции певица находится в тяжелом состоянии.

Полиция по факту произошедшего проводит проверку. Фирсова привезли в полицейский участок.

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