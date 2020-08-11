Заработала «горячая линия» по поддержке внутреннего туризма

Очень много вопросов поступают от граждан, которые касаются программы кешбэка, о том, как можно будет его оформить, в какие регионы можно будет поехать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общероссийский народный фронт при поддержке Фонда Росконгресс и ПАО «Ростелеком» запустил «горячую линию» для россиян, с помощью которой они смогут получить ответы на интересующие их вопросы по программе поддержки внутреннего туризма.

Кроме того, для информирования об условиях получения туристического кешбэка ОНФ совместно с Ассоциацией «Турпомощь» подготовили специальную графическую памятку с ответами на распространенные вопросы о программе лояльности. На пресс-конференции «Россия во всей красе: старт программы поддержки внутреннего туризма» эксперты рассказали об информационной поддержке этой кампании.

«Очень много вопросов к нам поступают от граждан, которые касаются программы кешбэка, о том, как можно будет его оформить, в какие регионы можно будет поехать, как надо забронировать гостиницу или приобретать тур, скоро ли вернутся деньги. Поэтому Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией «Турпомощь» при поддержке всероссийской акции #МыВместе открывает «горячую линию» по вопросам кешбэка по номеру 8-800-200-3411. Звонок бесплатный. Многие привыкли планировать свои путешествия заранее, поэтому до официального страта кампании есть возможность ознакомиться со всеми нюансами», – сообщил эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков.

«Горячая линия» #МыВместе работает с 18 марта 2020 года и сегодня есть возможность открыть новое направление ее работы, продолжая использовать технические мощности Фонда, поскольку туристическая отрасль находится в непростом положении. Правительство Российской Федерации сформулировало планы по ее поддержке и обеспечивает условия для динамичного развития внутреннего туризма. Задача нового направления «горячей линии» – в том, чтобы максимально облегчить туристам процесс получения денежного кэшбека. Наши специалисты обладают большим опытом работы на «горячих линиях», в том числе в рамках международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры. Уверен, что отдельное, туристическое, направление работы «горячей линии» станет удобным «единым окном» для всех путешествующих по России», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко добавил, что «Турпомощь» вместе с Ростуризмом уже две недели проводит такую же «горячую линию», но только для туроператоров, желающих войти в эту программу: «Это свыше 1,1 тысячи операторов, более 2,5 тысяч отелей. Так как это реализуется в России впервые, возникло очень много вопросов. Теперь вопросов со стороны профессионального сообщества стало меньше и увеличилось количество вопросов от потребителей».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что бархатный сезон будет очень длинным, поэтому путешествия в Крым и Краснодарский край будут востребованы и в октябре. До 1 октября программа кешбэка на наиболее популярных курортах работать не будет из-за их очень высокой загрузки. Вместе с тем Горин рассказал о новых туристических маршрутах: «Это Хакасия, Байкал, уникальный маршрут «Русская Балтика», «Русский Север». Цена на Байкал сейчас стартует от 30 тысяч рублей. Благодаря чартерам в туристические регионы появляется более доступная возможность туристического отдыха. Программа субсидирования чартерных рейсов будет расширена, что увеличит количество новых путешествий. На программу кешбэка выделено 15 миллиардов рублей, благодаря ей можно получить фактическую скидку до 20 процентов от стоимости отдыха».

«Ключевая задача «горячей линии», созданной ОНФ, – разъяснить и показать механизм программы, чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован эффективно», – подчеркнул председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он призвал обеспечить дополнительные субсидии для чартеров на Дальний Восток и Сибирь, чтобы их жители тоже могли насладиться доступным отдыхом в стране, а также ввести в будущем транспортный кешбэк. Кроме того, Зотов рекомендовал путешественникам приобретать туры, а не отдельно отель с транспортом, поскольку авиакомпании могут отменить или перенести рейсы, а покупка туров в этой ситуации обеспечит определенную безопасность.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков обратил внимание на проблему отсутствия информированности туристов о регионах России: «Многие регионы, кроме Камчатки, Алтая, Байкала, Крыма, Севастополя, Ростова и Калининграда, сегодня туристу неизвестны. Мы предлагаем создать отечественный маркетплейс, где можно все посмотреть, почитать о регионах, ознакомиться с условиями сервиса, отдыха и безопасности. Сегодня это делается практически на ощупь. Создание большого маркетплейса, через который можно было бы узнать о стране, PR-продвижение регионов должны предшествовать проведению акций такого рода».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что программа туристического кэшбэка стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 мск и закончится в полночь 28 августа.

Телефон «горячей линии»: 8-800-200-3411.