Почему у Белоруссии только два пути — в Союзное государство или в Речь Посполитую

Это вышла на улицы молодежь. Она не может выехать с территории Белоруссии из-за коронавируса, а лето, кровь играет, им надо где-то эмоции выплеснуть Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко выиграл выборы в Белоруссии, но при этом вел себя очень своеобразно, умудрившись настроить против себя всех вокруг. «КП» поговорила с историком и публицистом Евгением Спицыным, чтобы выяснить, чем все это закончится и что ждет Лукашенко и Белоруссию дальше.

НА УЛИЦЫ ВЫШЛА МОЛОДЕЖЬ - ТОПЛИВО ВСЕХ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

- Если к нам сейчас подойдет человек, который посмотрел сегодняшние новости из Белоруссии, и спросит: «А чего дальше-то будет?». Что мы ему ответим?

- Ничего не будет! По большому счету, в глобальном смысле - ничего. События в Белоруссии надо помножить и на проблемы, связанные с пандемией, второй волны которой все ждут. И на американские выборы, и на экономический кризис. Все сейчас ждут осени и выборов в США. Тогда мы будем понимать, что нас ждет дальше.

- Москва поздравила Александра Григорьевича - он выборный экзамен сдал! Но ведь мог бы поизящней это сделать, а?

- Возможно, подтасовки и были. Но Лукашенко победил еще и потому, что большинство белорусов по своей ментальности и консервативности исповедуют принцип «Лучше синица в руке, чем журавль в небе».

- Это еще удивительно, что белорусов вообще смогли так раскачать - до протестов на улице.

- Это вышла на улицы молодежь. Она не может выехать с территории Белоруссии из-за коронавируса, а лето, кровь играет, им надо где-то эмоции выплеснуть. За рубежом этот фактор всегда учитывали, когда делали ставку на цветные революции. Кто там ударной силой был? Именно молодежь - топливо этих событий.

Именно молодежь - топливо этих событий Фото: Павел МАРТИНЧИК

КРОМЕ ЛУКАШЕНКО РОССИИ НЕ С КЕМ ИМЕТЬ ДЕЛО

- Зачем Лукашенко были нужны все эти метания — 33 «вагнеровца», аресты кандидатов, разгоны митингов? Если он мог бы выиграть выборы, просто сидя на крыльце Дворца Независимости?

- Я тоже не понял, зачем нужна была эта истерия. Надо иметь ввиду характер самого Лукашенко, у него бывают закидоны, и он начинает на пустом месте городить огород. Эти репрессии против оппозиции были излишни и только подогрели протесты.

Ему как раз не надо подавлять возможных конкурентов в лице настоящей патриотической Белоруссии, которая бы выступала за союз с Россией и которая понимала бы, что любые шашни с Европой или США будут чреваты просто гибелью этого государства.

- Кто-то подталкивает его к антироссийским выпадам?

- Ближайшее окружение прекрасно знает характер своего патрона и на нем играет. Все эти страсти были разыграны прозападным лагерем окружения Лукашенко. Например, называют фамилию главы МИД Белоруссии Макея, который, я думаю, причастен к этому. Непризнание итогов выборов ЕС или США дает лишние очки в копилку именно Макея. Рано или поздно эта проблема должна будет как-то решаться, и здесь выйдет на первый план это герой.

Ближайшее окружение прекрасно знает характер своего патрона и на нем играет. Все эти страсти были разыграны прозападным лагерем окружения Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

ПОЛЬША ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ НОВУЮ РЕЧЬ ПОСПОЛИТУЮ

- С одной стороны у Белоруссии Россия, а с другой Польша, про которую Лукашенко тоже вспоминает. Поляки несут какую-то опасность для Минска?

- Польша, которая при поддержке США претендует на особую роль во всей Восточной Европе, осуществила давнюю мечту польских националистов. У власти в Польше сейчас наследники Пилсудского, которые спят и видят как возродить Речь Посполитую «от можа до можа» (от моря до моря, от Черного до Балтики, - ред.). Вот недавнее создание новой Люблинской группы государств очень символично — это Польша, Литва и Украина. В 1569 уже подписывалась Люблинская уния, которая положила начало Речи Посполитой, а в нее входили Польша, Литва, часть современной Белоруссии, значительная часть Украины и даже Смоленск. За него мы вынуждены были воевать. Сейчас уже создана объединенная бригада вооруженных сил Польши, Украины и Литвы, носящая имя Константина Острожского, одного из персонажей польско-литовской истории. Поляки давно методично движутся в этом направлении. Для них сегодня стоит проблема не только нахождения своего подходящего преемника Лукашенко, но и переформатирования образовательной системы Белоруссии.

- Практически, как на Украине.

- К сожалению. Сейчас Минск наступает на те же грабли, что и Киев. Там идет поиск национальной идентичности и национальных героев. В качестве одного из них называют Булак-Булаховича, кровожадного палача, банды которого рыскали по территории Белоруссии во время Гражданской войны. Но все уже об этом забыли, а сейчас выставляют эту фигуру в виде национального героя.

Здесь встает вопрос о создании единого учебника истории не только для России, которого, кстати, нет, но и для Союзного государства. Каждый год уходит советское поколение, а на смену ему приходит молодежь, размывающая базу, на которой четверть века стоял Лукашенко.

К сожалению. Сейчас Минск наступает на те же грабли, что и Киев. Там идет поиск национальной идентичности и национальных героев Фото: Александр КОЦ

- Насколько справедливы утверждения Лукашенко, что протесты в Белоруссии разрабатывались из-за рубежа - из Польши, из Чехии?

- Абсолютно справедливо. Схему протестов разрабатывала польская и британская разведки. Украинцы со своей провокацией с 33 «вагнеровцами» им просто случайно дорогу перешли. Поляки очень методично, вдолгую работают над тем, чтобы сменить Лукашенко на своего ставленника и завершить проект Речи Посполитой - собрать все ее пазлы — последний недостающий из которых — Белоруссия. И снова начать открытое противостояние с Россией.

В КРЕМЛЕ ПРИВЫКЛИ К ЗАКИДОНАМ БАТЬКИ

- Как ни парадоксально, но Лукашенко сейчас самый пророссийский политик в Белоруссии.

- Да, из тех, кто обладает реальной властью. Он на этом поле и играет. Но это до поры до времени. Он у власти более четверти века, а есть диалектическое желание у любого человека к обновлению. Мы с вами бегаем в магазин время от времени - покупаем себе новые ботинки, именно ради обновки. У людей есть естественная потребность к переменам, в том числе и во власти. И Лукашенко это тоже понимает, а значит, или ты растишь себе преемника, либо даешь свободу силам, что стоят на твоих позициях.

- Почему руководство России так сдержанно реагирует на все движения белорусского коллеги?

- Оно прекрасно знает характер Александра Григорьевича, привыкло. И эти слабости ему спускает с рук. В Москве прекрасно понимают, что кроме него в Белоруссии пока не подготовлено большого политика, который готов идти на сближение с Россией. А ему надо пройти мимо Сциллой и Харибдой.

Это еще удивительно, что белорусов вообще смогли так раскачать - до протестов на улице Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Россия и дальше будет так же играть в интеграцию, прощая Лукашенко все зигзаги?

- Посмотрим. Зигзаги Лукашенко — это совершенно очевидные опасения связанные с желанием российской олигархии проглотить куски белорусской экономики. Лукашенко не хочет этого, понимая, что попадание стратегических активов в частные руки сразу сломает всю модель белорусской государственности, которую он четверть века выстраивал. Поэтому он будет лавировать, брать кредиты у Китая, торговаться с Москвой... Иначе ему останется только один путь — скормить Белоруссию Речи Посполитой. А там от ее сегодняшней государственности уж точно ничего не останется.

КСТАТИ

В Белоруссии дошло до баррикад и «коктейлей Молотова». Что же будет завтра

Наш спецкор Владимир Ворсобин из Минска - о том, как прошел второй день протестов (подробности)

В ТЕМУ

Протест без единого центра: что не так с акциями оппозиции в Минске

Александр Коц - из центра Белоруссии, где прошли столкновения протестующих с силовиками (подробности)