«Очень важный шаг для всего мира»: Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса

Cпециалисты центра Гамалеи разработали уже шесть вакцин, находящихся на различных стадиях обращения, в том числе проходящие регистрацию Фото: REUTERS

БУДНИЧНАЯ СЕНСАЦИЯ

Новость о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, Владимир Путин сообщил буднично. Даже не сообщил, а просто попросив главу минзрдрава доложить подробности.

- Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки, - сказал Путин. - Мы сейчас послушаем Михаила Альбертовича, он расскажет об этом с профессиональной точки зрения.

Михаил Мурашко доложил, что:

- специалисты центра Гамалеи разработали уже шесть вакцин, находящихся на различных стадиях обращения, в том числе проходящие регистрацию.

- с привлечением специалистов-экспертов по фармаконадзору к качеству лекарственных препаратов, клинических исследований отработаны вопросы безопасности препарата.

- вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

- у всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Новость о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, Владимир Путин сообщил буднично Фото: REUTERS

ПЕРВАЯ В МИРЕ, ШЕСТАЯ В РОССИИ

- По результатам экспертизы данных клинических исследований эксперты министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины, - завершил свой довольно сухой для события мирового уровня рассказ министр. - Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Вакцина начнет производиться на двух площадках – самим Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм».

- Вы сказали, что это одна из первых зарегистрированных. А где-то в мире уже зарегистрирована вакцина подобного рода? - удивился Путин.

- Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации на условиях. Есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования, - решил не скромничать Мурашко. - По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое.

- То есть у нас первая регистрация произошла, - удовлетворился ответом глава государства. - Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей страны, вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата, чтобы все, кто хочет (это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно), могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ВСЕМ МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Основной темой совещания с членами правительства была подготовка к новому учебному году. И тут для родителей школьников были хорошие новости.

Министерство просвещения рассчитывает, что 1 сентября все дети пойдут в школу как обычно, а дистанционное обучение останется как дополнительная опция.

Путин потребовал доложить, как идет выполнение его поручения по обеспечению всех школьников младших классов горячим питанием. Его не возмутило, что только 75% школ готовы к получению федеральных средств и организации горячего питания для учеников начальных классов.

- Вроде бы 75% - это много, но я хочу сказать, что 25% неготовых школ - вот это много, - подчеркнул Путин. - Я хочу знать, когда все российские школы будут готовы к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Хочу знать что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта. Я знаю мнения, что, может быть, и не нужно этим заниматься в малокомплектных школах. Нужно! Нужно и там обеспечить детей горячим питанием либо как-то по-другому решать этот вопрос, но семьи, которые направляют детей в эти малокомплекстные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи.

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