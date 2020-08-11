"Лицо страшное, все белое": Михаила Ефремова вынесли из суда на носилках и увезли на "скорой"

По некоторым данным, у артиста подозрение на инсульт Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов экстренно госпитализирован прямо из здания Пресненского суда. 56-летнему актера под руки пытались ввести в суд, но он был еле живым. Ноги подкашивались, а на лицо звезды страшно смотреть. Он внезапно побелел и едва не потерял сознание.

"Лицо страшное, все белое", - рассказал сайту kp.ru Эльман Пашаев. По его словам, Михаил Ефремов не сможет участвовать в судебном заседании. Он госпитализирован в бессознательном состоянии. По некоторым данным, у артиста подозрение на инсульт. Его везут в Боткинскую больницу.

Меж тем в зал заседаний вошли все участники процесса. Суд начался без Ефремова. И буквально через пять минут судья объявила, что заседание окончено. Его перенесли на 12 августа на 10:00.

56-летнему актеру стало плохо Фото: Иван МАКЕЕВ

Ефремову стало плохо еще накануне. Сын обнаружил его на полу. Артист не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он не мог говорить. Врачи диагностировали предынсульное состояние.

К нему домой в Плотников переулок дважды приезжала бригада "скорой помощи" из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи. Медиков вызывал для артиста сын в 10:14 и 12:10. Оба раза врачи не нашли причин для госпитализации звезды "Современника". Предварительный диагноз - "Транзиторная ишемическая атака". Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга. "В последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось. Также ему стало очень плохо два дня назад", - уточнил Пашаев.

По словам защитника Ефремова, актер сильно переживает из-за всего происходящего. "Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", - отметил юрист.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский 10 августа обнародовал настоящую сенсацию. Он продемонстрирует видео, доказывающее, что в тот страшный вечер 8 июня, когда погиб Сергей Захаров, именно Ефремов находился за рулем своего джипа.