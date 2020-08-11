Вениамин Кондратьев наградил лучших представителей ТОСов края

Сегодня в Славянске-на-Кубани состоялось подведение итогов краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году.

Как отметил в своем обращении к победителям конкурса глава региона Вениамин Кондратьев, на Кубани сейчас больше шести тысяч органов ТОС – это самое многочисленное движение в стране. И именно благодаря им все, кто приезжает в Краснодарский край замечают, как у нас красиво.

– Вы создаете комфорт жизни для себя, для тех, кто живет рядом с нами, кто приезжает отдыхать. Вы первые встречаете проблему и доносите ее до власти, тех, кто обязан ее решить. Реализуете задачи, которые на уровне главы поселения или района могут быть не видны, – сказал глава региона.

По итогам конкурса 32 победителя и призера из 12 районов края получили премии на развитие своих территорий. Размер дотаций составляет 531 тыс. рублей за первое место, 318 тыс. рублей за второе и 212 тыс. рублей – за третье место. Награждая победителей.

К слову, за последние 10 лет финансирование ТОСов выросло в пять раз – с 37 до 175 млн рублей. В этом году также впервые удастся реализовать проект «Народный бюджет». По итогам 183 проекта получат дотации в размере 240 млн рублей на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых площадок и спорткомплексов, ремонт уличного освещения.

– В ближайшие пять лет на поддержку местных инициатив мы выделяем 1,2 млрд. Это позволит вам реализовать многие задумки. После пандемии бюджет выправится, и будем эту сумму увеличивать, – сообщил Вениамин Кондратьев и поблагодарил представителей ТОСов за работу.

Глава ЗСК Юрий Бурлачко присоединился к поздравлениям и рассказал о поддержке ТОСов на уровне Заксобрания. Он отметил, что ТОС - это огромная армия неравнодушных людей, которые решают проблемы жителей. На этапе его становления ТОСы были представлены в 10 субъектах России. Сегодня их уже 82.

- В краевом конкурсе размер призового фонда увеличился в 10 раз. И эти деньги вы сможете потратить на улучшение своих территорий, – подытожил Юрий Бурлачко.

Поздравления активистам также адресовал депутат Госдумы Иван Демченко. По его словам, уже долгие годы тосы и власть работают в одной связке, все вопросы, которые возникают в любом дворе, школе, в поселении, всегда решаются сообща. И результат этой работы очевиден.

Далее состоялась церемония вручения наград. Их из рук Вениамина Кондратьева и Юрия Бурлачко получили 31 председатель органов ТОС из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Калининского, Кореновского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского и Тимашевского районов.

Также впервые ТОСовцы были награждены Памятным знаком Законодательного Собрания «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении», учрежденным депутатами в январе этого года по поручению главы регионального парламента.