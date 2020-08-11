Штаб: Тихановскую вывезли в Литву белорусские власти

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Светлана Тихановская была вывезена в Литву белорусскими властями. Так считает штаб была кандидата в президента Беларуссии, передает Sputnik Беларусь.

Напомним, вечером понедельника, 10 августа, представители Тихановской сообщили, что ее удерживают в Центризбиркоме и не выпускают. По словам представителя ее предвыборного штаба, кандидат в президенты зашла в ЦИК, чтобы оставить документы, после чего пропала. Позже в штабе политика сообщили, что она вышла на связь и «с ней все хорошо».

Утром во вторник, 11 августа, литовское Министерство иностранных дел сообщило, чтчто политик находится на свободе в Литве, и в полной безопасности. Позже Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы, и она может находиться на территории республики в течение года.

Пользователи заметили, что второе обращение Тихановская записала с точно такого же дивана, что стоит в ЦИК Белоруссии. С него же накануне записывала видео председатель Центризбиркома Лидия Ермошина

Позже в специально записанном видео, Тихановская сама рассказала о своем «очень тяжелом» решении покинуть Белоруссию, но уточнила, что уехала к своим детям, и приняла решения «абсолютно самостоятельно» без влияния родных, друзей или штаба.

В своем втором видеообращении политик призвала поддерживающих ее белорусов не выходить больше на площади, не противостоять милиции и разойтись по домам, а также проявить благоразумие, и соблюдать закон.

Пользователи заметили, что это обращение Тихановская записала с точно такого же дивана, что стоит в здании ЦИК Белоруссии. С него же накануне записывала видео председатель Центризбиркома Лидия Ермошина

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