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Килограммы сброшены, призы – получены!

Проект «Худеем на карантине» завершился церемонией вручения полезных подарков
Ксения ВладимироваКсенияВладимирова
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Издательский дом «Комсомольская правда» вручил участницам микроволновые печи LG NeoChef

Издательский дом «Комсомольская правда» вручил участницам микроволновые печи LG NeoChef

Набрать за месяц пять-шесть кило? В марте и апреле россияне поняли, что это для этого не надо прикладывать никаких особых усилий. Нынешний год преподнес всем нам немало сюрпризов. Из-за пандемии миллионы людей оказались заперты в своих квартирах на несколько месяцев. Мало кто поначалу использовал появившееся свободное время с пользой. Пандемию восприняли, как затянувшиеся выходные. Россияне стали экспериментировать с готовкой, придумывали новые блюда и от души угощали своих родных. Результаты не заставили себя долго ждать. Статистика и фотографии в соцсетях свидетельствуют: лишние кило осели на боках едва ли не каждого третьего жителя России.

Видя такую ситуацию, «Комсомольская правда» запустила онлайн-марафон «Худеем на карантине». Из множества претендентов были выбраны три добровольца – радиоведущая Екатерина 44 года, журналист Оксана и риелтор Алла 49 лет. Избавиться от нажитого груза и встать на путь здорового образа жизни им помогали авторитетные эксперты: психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина, эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова, а также спортивная семья - Екатерина и Вячеслав Малафеев. Вячеслав в недавнем прошлом голкипер питерского «Зенита», а его жена Катя - создатель проекта «Перезагрузка», в котором каждый желающий может узнать о правильном питании и эффективных тренировках.

Всего за десять дней участницы научились основам правильного питания и приобрели полезные привычки. В финале их ждал приятный сюрприз. Издательский дом «Комсомольская правда» вручил участницам микроволновые печи LG NeoChef - две с грилем и одну с конвекцией.

Призы нашим участницам пришлось ждать до снятия всех карантинных ограничений. И вот микроволновые печи, с виду больше напоминающие арт-объект, нежели кухонный гаджет, доставлены своим новым хозяйкам. Теперь каждая из них может сказать, что выражение «готовь, ешь, худей» — это отнюдь не фантастика, а реальность, если у тебя есть современная микроволновка. С таким подарком следовать правильному питанию приятно и совсем нетрудно: в микроволновой печи можно приготовить йогурт, овощи и мясо на гриле без использования масла. Ваш личный шеф повар LG NeoChef поможет готовить вкусно и полезно.

Все выпуски нашего реалити-шоу смотрите в спецпроекте «Худеем на карантине»

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