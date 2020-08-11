Физкультура на свежем воздухе и маски в аудиториях: Какой станет учеба в вузах с 1 сентября

Высшие учебные заведения также обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании президента РФ с правительством министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что 1 сентября этого года пройдет в вузах в традиционном очном формате.

Однако высшие учебные заведения также обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Так в вузах с 1 сентября станет обязательным ношение масок. Не использовать маски можно будет только при проведении творческих занятий и педагогам во время чтения лекций. Занятия по физкультуре будут максимально организованы на свежем воздухе, и во всех вузах студентам и учителям будут регулярно измерять температуру тела и дезинфицировать воздух.

На совещании президента РФ с правительством министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что 1 сентября этого года пройдет в вузах в традиционном очном формате. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также важным изменением в учебном процессе станет то, что студенты с хроническими заболеваниями теперь получают возможность перейти на индивидуальные учебные планы, а работникам вузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно.

Студенты – иностранцы смогут приступить к очным занятиям только после 14 дней изоляции и прохождения обследования на наличие коронавируса. Особое внимание уделят подготовке общежитий к приему новых студентов и организации питания для студентов и преподавателей.