Министр просвещения рассказал, как пройдет 1 сентября у первоклашек

Первоклашек в этом году будет больше и возможности системы образования должны полностью соответствовать растущему спросу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании президента Владимира Путина с правительством РФ обсудили подготовку школ к началу нового учебного года. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что 1 сентября в этом году коронавирусу не испортить.

- Готовимся именно 1 сентября начать полноценную работу в нормальном, очном режиме, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, - сказал глава Минпроса.

- Первоклашек в этом году будет больше и возможности системы образования должны полностью соответствовать растущему спросу, - отметил Сергей Кравцов. В первый раз в первый класс пойдут 1 млн 900 тыс. ребят по всей стране.

К 1 сентября 2020 года в 32 субъектах РФ планируется ввести 32 508 новых школьных мест, а к концу года еще 55 790 новых мест в 55 регионах РФ. В целом до 2025 года, как планируется, в России появится 1750 новых школ на 1,5 млн. мест.

По итогам этой весны и лета, с учетом переходя школ на домашнее обучение, Министерство просвещения приняло решение о дооснащении школ в селах и малых городах. Сейчас более 27 тысяч школ получают новые лаборатории для преподавания естественнонаучных предметов, таких как физика и химия.

- При всей значимости современных коммуникаций, цифровых технологий, навыков креативной и командной работы, объединяют нас, безусловно, общие для всех идеалы, ценности и смыслы. Именно они лежат в основе как образовательного, так и воспитательного процесса. Это патриотизм, любовь к России, знание ее истории, уважение к нашим героям. Поэтому в нынешний год Памяти и славы традиционный всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал в заключении Министр просвещения Сергей Кравцов.

Что нового появится с 1 сентября

- С сентября этого года учителя начнут получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство.

- Организация образовательного процесса будет построена с учетом эпидемиологических норм. Совместно с Минздравом РФ решен вопрос о ежедневном мониторинге состояния здоровья школьников в начале учебного года. Также стало известно, что учителя в первую очередь получат возможность вакцинирования от новой коронавирусной инфекции.

- В самом начале учебного года (с 14 сентября по 12 октября по выбору школ) будет проведена диагностика знаний для 5-х и 9-х классов – традиционные ВПР, только теперь они пройдут не весной, как обычно, а осенью. И по результатам контроля знаний Министерство просвещения проведет адресную работу по устранению пробелов в учебе.