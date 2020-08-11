Михаил Ефремов в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Ранее медики "скорой помощи" заподозрили у Михаила Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его прямо из здания суда Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов прямо из здания Пресненского суда был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. Актер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Состояние Михаила Ефремова тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", - цитирует РИА Новости представителя Боткинской больницы.

Ранее медики "скорой помощи" заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его прямо из здания суда на носилках. Из-за критического состояния артиста судебное заседание перенесли на 12 августа.

Отметим, артист прибыл на очередное заседание по делу о смертельном ДТП, но не смог сам выйти из машины. В здание суда его затащили под руки. Он был еле живой и очень бледный. Его вынесли из машины несколько сотрудников полиции и ФССП. Правая нога у актера волочилась. Он ничего не говорил.

Одна престарелая фанатка начала реветь на всю улицу, причитая: "Да что же это делается, бедненький Миша".

Через десять минут за актером приехала "скорая". 56-летнего артиста на носилках вынесли из суда сотрудники полиции под присмотром фельдшера. Он внезапно побелел и потерял сознание. Погрузили на каталку, а затем в "скорую". На лицо звезды было страшно смотреть.

К слову, Ефремову стало плохо еще накануне. Сын обнаружил его на полу. Артист не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он не мог говорить. К нему домой в Плотников переулок дважды приезжала бригада "скорой помощи" из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи. Медиков вызывал для артиста сын в 10:14 и 12:10. Оба раза врачи не нашли причин для госпитализации звезды "Современника". Предварительный диагноз - "Транзиторная ишемическая атака". Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга.