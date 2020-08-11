«Он развелся ради нашей свадьбы. Фирсов – моя лебединая песня»: Валентина Легкоступова познакомилась с мужем-яхтсменом в соцсетях

Что произошло с Легкоступовой доподлинно неизвестно, но певица госпитализирована с черепно-мозговой травмой Фото: Мила СТРИЖ

54-летняя певица находится под наблюдением врачей – Валентина Легкоступова в тяжелом состоянии. Что произошло с Легкоступовой доподлинно неизвестно, но певица госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

По одной из версий, дочь Анэтта беспокоилась о матери - та не отвечала на звонки, приехала навестить, и обнаружила ее с супругом Юрием Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, дочь заметила у Легкоступовой травмы, после чего и обратилась за помощью к врачам. Во версии мужа певицы Юрия Фирсова, певица поскользнулась и упала в ванной комнате из-за чего и получила травму головы. Что случилось на самом деле – будут разбираться полицейские.

А мы совсем недавно поздравляли Валентину Легкоступову с бракосочетанием – 4 июля певица вышла замуж за 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова. Валентина была очень счастлива и успела тогда лишь сказать, что планов впереди много – муж собирался обучать ее яхтингу.

Познакомилась Легкоступова с Фирсовым пять лет назад – он написал ей в социальных сетях, позвал принять участие в регате. Звал неоднократно, она отказывалась, он не отступал. Не так давно певица развелась со вторым мужем, после чего приняла предложение об интересном времяпровождении от яхтсмена. Сначала была дружба, потом любовь. Называли друг друга исключительно – Валечка и Юрочка. Из-за романа с Легкоступовой Фирсов развелся с женой – так хотел жениться. Валентина познакомила мужчину с детьми, с внучками и даже говорила, что мама, увидев будущего зятя сказала: «Твой!»

Валентина в начале лета в программе «Судьба человека» рассказывала, как гордится своим Юрочкой: «В Турции у него яхты стоят. Он мастер спорта международного класса, первый в России человек, который прошел в одиночку Атлантику… В нем увидела свое зеркальное отражение по энергетики и даже внешне мы с ним похожи. Это любовь с первого взгляда - что-то перевернулось внутри. Мы не можем друг без друга находится ни одной секунды…» На вопрос о разводе Фирсова Легкоступова ответила так: «Любовь оправдывает все». Не стала скрывать: да, он развелся ради нее. Эту любовную историю певица назвала «моей лебединой песней». Мечтала, что после карантина возобновятся ее выступления по городам России, а с Фирсовым она поедет путешествовать на яхте.

От первого брака у Легкоступовой 29-летняя дочь Анэтта, от второго мужа – сын 19-летний Матвей. Дети рядом с мамой в больнице, надеются на врачей и ее сильный организм.

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