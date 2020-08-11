Бензин на бирже дешевеет, но водители этого не заметят

Разбираемся, из чего складываются ценники на заправках Фото: Олег УКЛАДОВ

Вы, может, и не заметили, а в России дешевеет бензин. Цены на АИ-95 на прошлой неделе снизились почти на 6%, на АИ-92 – на 3%. Правда, все это данные не с заправок, а с торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже – заправить там полный бак не получится.

Справедливости ради отметим, что это падение цен случилось после того, как топливо месяц назад побило рекорд. В начале июля за тонну АИ-95 давали почти 60 тысяч рублей. Тогда сошлось два события: с одной стороны, страна начала активно просыпаться от самоизоляции, и потребление топлива увеличилось, с другой Россия, как и другие страны, существенно сократила добычу нефти, чтобы цены на черное золото не опустились очень уж низко.

Но главный вопрос – когда это почувствуют на себе рядовые водители?

- Говорить о падении цен на АЗС в нынешних условиях не приходится, - спускает с небес на землю руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. – Изменение ценников на заправках напрямую не связано с биржевыми ценами на бензин. Вернее, это связь у нас в стране сломана.

Все, что связано с топливом в России очень зарегулировано. Нефтяники платят высокие налоги, а АЗС фактически не могут устанавливать те цены, которые считают справедливыми и выгодными для себя. Иногда это на руку водителям, когда бензин должен был бы подорожать, а иногда, как сейчас, играет против автовладельцев.

- В России действует правило «инфляция минус». То есть цены на бензин не могут расти быстрее, чем на все остальное. За этим власти строго следят, - объясняет Баженов. – Такой подход хорош для естественных монополий, чтобы ограничивать их аппетиты, но в условиях конкурентного рынка просто убивает многие сети АЗС. К тому же заправки взаимодействуют с мелкооптовым рынком, а там цены пока и не думают снижаться.

Впрочем, водителям не стоит гневить бога и жаловаться. По итогам июля бензин подорожал на 0,9%. Если бы не жесткое регулирование со стороны государства, скорее всего, на заправках мы бы оставляли заметно больше денег.

- Расчеты показывают, что для того, чтобы окупались затраты заправки, наценка на литр должна быть не меньше 3 рублей. Сейчас же по АИ-92 наценка в среднем рубль 48 копеек, по АИ-95 – меньше рубля, - говорит Григорий Баженов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

В понедельник резких движений не было. Но они скоро могут произойти (подробности)

КСТАТИ

Могут ли россияне рассчитывать на снижение коммунальных платежей

Вода из крана все та же, а платим мы все больше (подробности)