Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Бензин на бирже дешевеет, но водители этого не заметят

Разбираемся, из чего складываются ценники на заправках
Влад СмертинВладСмертин
Комментарии (1)Комментарии (1)
Разбираемся, из чего складываются ценники на заправках

Разбираемся, из чего складываются ценники на заправках

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вы, может, и не заметили, а в России дешевеет бензин. Цены на АИ-95 на прошлой неделе снизились почти на 6%, на АИ-92 – на 3%. Правда, все это данные не с заправок, а с торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже – заправить там полный бак не получится.

Справедливости ради отметим, что это падение цен случилось после того, как топливо месяц назад побило рекорд. В начале июля за тонну АИ-95 давали почти 60 тысяч рублей. Тогда сошлось два события: с одной стороны, страна начала активно просыпаться от самоизоляции, и потребление топлива увеличилось, с другой Россия, как и другие страны, существенно сократила добычу нефти, чтобы цены на черное золото не опустились очень уж низко.

Но главный вопрос – когда это почувствуют на себе рядовые водители?

- Говорить о падении цен на АЗС в нынешних условиях не приходится, - спускает с небес на землю руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. – Изменение ценников на заправках напрямую не связано с биржевыми ценами на бензин. Вернее, это связь у нас в стране сломана.

Все, что связано с топливом в России очень зарегулировано. Нефтяники платят высокие налоги, а АЗС фактически не могут устанавливать те цены, которые считают справедливыми и выгодными для себя. Иногда это на руку водителям, когда бензин должен был бы подорожать, а иногда, как сейчас, играет против автовладельцев.

- В России действует правило «инфляция минус». То есть цены на бензин не могут расти быстрее, чем на все остальное. За этим власти строго следят, - объясняет Баженов. – Такой подход хорош для естественных монополий, чтобы ограничивать их аппетиты, но в условиях конкурентного рынка просто убивает многие сети АЗС. К тому же заправки взаимодействуют с мелкооптовым рынком, а там цены пока и не думают снижаться.

Впрочем, водителям не стоит гневить бога и жаловаться. По итогам июля бензин подорожал на 0,9%. Если бы не жесткое регулирование со стороны государства, скорее всего, на заправках мы бы оставляли заметно больше денег.

- Расчеты показывают, что для того, чтобы окупались затраты заправки, наценка на литр должна быть не меньше 3 рублей. Сейчас же по АИ-92 наценка в среднем рубль 48 копеек, по АИ-95 – меньше рубля, - говорит Григорий Баженов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

В понедельник резких движений не было. Но они скоро могут произойти (подробности)

КСТАТИ

Могут ли россияне рассчитывать на снижение коммунальных платежей

Вода из крана все та же, а платим мы все больше (подробности)

Экономика: Кризис