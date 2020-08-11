На мужчину, пять часов избивавшего няню в присутствии 4-летнего сына, завели уголовное дело

Возможно, после этого случая и другие пострадавшие от рук Дениса захотят восстановить справедливость.

Эта ужасная история произошла в Подмосковье ещё 23 июля, но уголовное дело завели только сейчас. Чтобы её обидчика наказали, 56-летней Марине (имя изменено) пришлось обратиться не в одну инстанцию. Последней надеждой женщины стала огласка в СМИ. После публикации на её ситуацию многие обратили внимание, и даже выяснилось, что она не единственная, кто пострадал от рук 37-летнего Дениса.

10 августа на мужчину было заведено уголовное дело за угрозу убийством и причинение телесных повреждений средней тяжести няне, которая была нанята для ухода за его 4-х летним сыном. Поводом для агрессии в отношении женщины стала активность ребёнка, мальчик вёл себя очень шумно и не мог усидеть на месте. Мужчине это не понравилось, и он решил, что новая няня чем-то его опоила.

Денис не стал выяснять, что было на самом деле, а сразу перешёл к понятному ему языку унижений и рукоприкладства.

Денис не стал выяснять, что было на самом деле, а сразу перешёл к понятному ему языку унижений и рукоприкладства. В течение пять часов он издевался над женщиной в своём коттедже, свидетелем всему был 4-летний малыш. Няне чудом удалось сбежать и обратиться за помощью. Врачи диагностировали у Марины перелом руки, сотрясение мозга и множественные ушибы. Но наказывать её мучителя никто не спешил.

Kp.ru удалось выяснить, что женщина была не единственной жертвой Дениса, но многие, пострадавшие от его рук люди просто боялись на него заявлять, потому что прежде все выходки сходили мужчине с рук.

— По факту заявления потерпевшей была проведена проверка, в ходе которой установлено, что данный мужчина умышленно угрожал ей убийством и нанёс телесные повреждения средней тяжести, — сообщил источник kp.ru.

Возможно, после этого случая и другие пострадавшие от рук Дениса захотят восстановить справедливость.

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