Дочка Валентины Легкоступовой отправила певицу в наркологическую больницу под чужой фамилией

На теле и лице артистки было множество синяков, но родственники, видимо, решили не раздувать скандал Фото: Борис КУДРЯВОВ

В том, что случилось с известной эстрадной певицей Валентиной Легкоступовой, сейчас разбирается полиция. Вопросов много и пока задать их самой Валентине не представляется возможным. 10 августа, находясь в наркологической больнице №17, она впала в кому. Диагнозы певицы: субдуральное кровоизлияние, ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние тяжелое. Что произошло до госпитализации, следователям рассказала дочка певицы Анэтта Бриль. Именно она первой заметила, что с мамой творится что-то странное.

- С 23 июля до 7 августа мама не выходила на связь. На протяжении этого времени она вместе со своим супругом употребляла алкогольные напитки. 7 августа я пришла в квартиру мамы. Там был беспорядок, а мама и ее муж были в сильном алкогольном опьянении. На лице мамы имелись кровоподтеки, после чего приняла решение забрать ее к себе, - вот что сообщила дочка певицы полиции.

Аннета решила сначала искупать маму. Уже ванной она заметила огромное количество синяков на руках ногах и других частях тела певицы. Однако дочка певицы, видимо, решила не раздувать скандал. В тот же день она отправила маму и ее мужа в наркологическую больницу №17.

уж Легкоступовой Юрий Фирсов спустя сутки из больницы сбежал. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Во время госпитализации дочка назвала вымышленную фамилию. Позже пояснила, что хотела, чтобы о случившемся с мамой не узнали журналисты, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Муж Легкоступовой Юрий Фирсов спустя сутки из больницы сбежал. А состояние самой певицы резко ухудшилось 10 августа. В этот день она впала в кому и на реанимобиле была переведена городскую клиническую больницу №13. И в этой клинике дочка пыталась скрыть настоящее имя матери.

- В клинику она поступила под вымышленной фамилией Левченко, - пояснил источник в следствии.

Нам удалось дозвониться до Анэтты.

- Я сейчас рядом с мамой. Она в тяжелом состоянии, поймите мне сейчас не до журналистов, - объяснила Анэтта и оборвала разговор.

До сих пор неясно, как певица получила такие травмы. Несколько часов назад ее муж дал объяснения в полиции. По его словам, Валентина Легкоступова, якобы упала в ванной комнате. Кроме того, он признал, что на протяжении долгого времени они вместе выпивали. Но был ли это несчастный случай? Пока ответа на этот вопрос нет.

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