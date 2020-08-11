Какие изменения ждут города России в ближайшем будущем?

Экопоселения и новая сеть защитных зеленых насаждений, круглые жилые дома с естественным освещением, умные мусорки и электромобили в аренду – все это идеи, представленные на региональных этапах всероссийского марафона городских изменений #URBANSPRINT, который проходил с 4 июля по 4 августа в Тюмени, Рязани, Алуште, Петропавловске-Камчатском и Рыбинске. В них уже приняли участие более 50 тыс. человек – эксперты по формированию городских пространств, а также предприниматели, общественные представители и жители городов. А впереди еще – Екатеринбург, Калининград, Волгодонск, Улан-Удэ, Пенза и Балаково. Лучшие и самые перспективные идеи, собранные во время марафона, будут представлены в сентябре руководству страны на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Самые сильные идеи будут воплощены в масштабе всей страны.

Вот пять самых оригинальных и ярких предложений.

Электрокаршеринг

Удобные для быстрой аренды и, самое главное, экологически безвредные электрические автомобили уже появились в Алуште, где на набережной сейчас можно встретить целых пять заправок для них. Не исключено, что уже к 2021 году в Крыму может появиться до 1500 доступных для аренды электрокаров со всей необходимой для них инфраструктурой, которая включает зарядные станции длительного цикла и быстрой подзарядки, сервисные центры и, конечно, специальное мобильное приложение.

«Я посмотрела, сколько занимает места электрозаправка – мы можем выделить под них землю вдоль трассы, начиная от аэропорта Симферополя и до Ялты. Вопросы с электроподключением будем решать на правительственном уровне», – заявила во время мероприятий #URBANSPRINT в Алуште министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. В ближайшее время власти региона планируют разработать законопроект по развитию электротранспорта и ввести льготы для владельцев такого вида автомобилей.

Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций АСИ: «Идея создания электронного каршеринга может стать одним из драйверов развития новых туристических сервисов. Важно не ограничиваться одним городом, а посмотреть на ситуацию с транспортом в Крыму комплексно и, возможно, предложить развитие электрокаршеринга как внутри городов, так и для междугородних поездок».

Мусорки для «геймеров»

В основе этого предложения лежит модный и востребованный сегодня в самых неожиданных сферах принцип «геймификации», который позволяет превратить рутинные и ранее не вызывавшие интереса процессы в увлекательные. В качестве примера разработчики приводят опыт проекта Neat Streets, в рамках которого в Великобритании установили мусорные урны для «голосования» Ballot Bin. Выбросить «бычок» в них можно в одно из двух отделений, в зависимости от того, кого предпочитаешь – Роналду или Месси, или на кого ставишь в завтрашнем матче – на «Тоттенхэм» или «Арсенал». Выбирать можно не только между футболистами или командами – все зависит от того, кто устанавливает Ballot Bin, так как к ящику прилагается две сотни букв, из которых можно выложить любой вопрос и условно разделить горожан на две команды. Заказать и поставить такой ящик может любой, у кого есть 220 фунтов. Другое начинание Neat Streets – доска, на которую каждый может прилепить использованную жвачку и тем самым внести свой вклад в создание масштабного рисунка, который в свою очередь даст ответ на заданный его авторами увлекательный вопрос.

Идей геймификации городского пространства много, и все они призваны увеличить уровень вовлеченности жителей в решение экологических проектов и развитие общественных зон, и даже повысить «уровень счастья».

Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций АСИ: «Внедрение игровых механик в повседневное поведение жителей делает город более дружелюбным и интересным. Во многих городах мира с помощью геймификации урбанисты и планировщики вовлекают горожан в вопросы городского развития, собирают большие данные для анализа, формируют новые пользовательские сценарии. Внедрение игровых элементов в сортировку мусора может помочь сформировать у россиян привычку нового экологичного обращения с отходами».

«Умная» схема транспортной доступности

Автобусы должны ходить там, где это нужно, довозить куда требуется и работать как часы. Этой истиной руководствуются создатели новой разработки на основе моделирования, которая поможет проанализировать уровень транспортной обеспеченности горожан. Для наглядности результаты моделирования предлагается подсвечивать разными цветами. С помощью этого инструмента планировщикам станет понятно, куда пассажиры смогут добраться за определенное время (например, за 20 минут сейчас и в будущем) и насколько доступны для них ближайшие поликлиники, рабочие места и другие объекты. Эксперты и аналитики смогут проанализировать маршруты и расположение остановок непосредственно на карте города, сразу увидев, какие улучшения можно привнести. А городские активисты и политики – контролировать качество городского сервиса.

Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций АСИ: «Сегодня более половины жителей России перемещаются по городу на автобусах, трамваях и троллейбусах. В то же время качественный и востребованный наземный общественный транспорт не может функционировать без грамотной маршрутной сети и должен работать как часы. Все это может быть сделано только на основе качественной аналитики и специальных инструментов.

Этот сервис в ближайшее время будет тестироваться сразу в нескольких российских городах. Он позволит горожанам получать актуальную информацию о нужном маршруте: узнавать, во сколько и с какими интервалами общественный транспорт прибывает на остановку, определять время следования по маршруту. Кроме того, у жителей выбранных городов появится возможность оценивать покрытие основных точек притяжения (домов, поликлиник, мест учебы и т. д.) общественным транспортом в сравнении с поездкой на личном автомобиле, такси или велосипеде. Эти данные будут интегрированы в общую оценку качества маршрутной сети в городе, выраженную в понятных и принятых во многих странах мира показателях. Такой сервис может сэкономить 15–20% городского бюджета на транспорт. Экономия достигается за счет обслуживания максимальной площади и максимального спроса на перевозки оптимальными маршрутами, рассчитанными математически. Процент экономии зависит от текущего пассажиропотока и трасс маршрутов и должен рассчитываться на основе данных конкретного города».

«Автопорты» для водителей и пассажиров

Придорожная инфраструктура в России может и должна стать лучше. Именно эту задачу призвана решить идея создания сети «автопортов», в каждом из которых будут заправки, мойки и станции техобслуживания, оборудованные парковки, зоны отдыха, точки питания, магазины – словом, все, что только потребуется водителю авто и его пассажирам. И каждая услуга – в гарантированном, сертифицированном и унифицированном виде. Авторы идеи предлагают создать в ближайшее время сеть из 200–300 «автопортов» по всей стране, которые помогут развивать транспортное и грузовое автосообщение, а также внутренний туризм. Уже достигнуты договоренности с руководством Краснодарского края о размещении «пилотного» проекта «Автопорт», на реализацию которого его авторы отводят от двух до пяти лет.

Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций АСИ: «По сути, эта идея направлена на создание транспортных узлов для большегрузного транспорта вблизи городов. Учитывая протяженность российских дорог и расстояние между крупными экономическими центрами, подобное решение может существенно повысить скорость и эффективность логистических операций между городами и регионами страны».

Круглые «домасолнца»

Одно из самых необычных предложений, поступивших от участников марафона – высокоэкологичный проект строительства жилых «домов солнца», предусматривающих систему солнечного и лунного освещения интерьеров и даже – по желанию – собственный водоем, расположенный по периметру здания. По своим внешним характеристикам такие дома напоминают юрты и так же делятся на четыре зоны: входная зона (с гардеробной и гостевым санузлом), гостиная-студия, спальная зона родителей со смежной ванной комнатой и детская зона. Уникальность конструкции заключается в том, что ее стены и наклонная кровля состоят из металлического каркаса с мобильными оболочками, движущимися на электроприводе по направляющим, и встроенным витражным остеклением. В зависимости от времени суток и погодных условий, панели дома можно передвигать, добиваясь оптимального освещения, температуры и влажности в здании.

Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций АСИ: «Тренд на экологичные решения и материалы в жилищном строительстве давно сформировался в западных странах и уже вполне ощущается в России. С 1 июня в нашей стране вступил в силу ГОСТ на “зеленые” крыши, поэтому в дальнейшем запрос на экостроительство будет только возрастать».