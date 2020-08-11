Михаилу Ефремову резко стало хуже: его увезли в нейрореанимацию

Врачи делают все возможное для спасение артиста после инсульта Фото: Иван МАКЕЕВ

Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов помещен в нейрореанимацию Боткинской больницы. Час назад его привезли прямо из Пресненского суда и госпитализировали в реанимацию. Однако состояние звезды "Современника" резко ухудшилось.

"Михаил Ефремов помещен в нейрореанимацию Боткинской больницы. Состояние тяжелое", - приводит ТАСС заявление собеседника. Врачи поставили актеру, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт". Первоначально его госпитализировали в реанимацию.

"Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его", - сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь. Ефремова доставили в клинику без сознания. Однако позже ему резко стало хуже, потому и было принято решение отправить актера в нейрорреанимацию.

В Боткинскую больницу приехала пятая жена артиста Софья Кругликова, сообщает 5-tv.ru. Женщина ожидает врачей. Старший сын Михаила Олеговича отказался комментировать состояние здоровья родителя. "Я не комментирую ничего о своем отце", - цитирует Никиту РИА Новости.

Меж тем адвокат актера Эльман Пашаев назвал фейком видеозапись, где его подзащитного вытаскивают из машины после ДТП. Он в очередной раз заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста. "Оно явно смонтировано. У человека, которого на видео вытаскивают из машины, белые кроссовки, а у Ефремова в момент аварии была другая обувь", - сказал юрист.

Напомним, видео первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был именно Ефремов, общественности предоставил адвокат потерпевших Александр Добровинский. В ответ на выпад коллеги Добровинский сказал: "Он имеет право говорить, что угодно".

Стоит отметить, что все ограничения, прописанные в постановлении суда о назначении домашнего ареста актеру, сохранятся даже при условии его госпитализации. "Даже в больнице Ефремов продолжает находиться под домашним арестом. То есть на него распространяются все ограничения, наложенные судом. Сотрудники ФСИН могут его навещать, чтобы проверять соблюдение домашнего ареста, но дежурить при нем не обязаны", - резюмировал источник в правоохранительных органах.