Группа ГАЗ показала новинку - модульный автомобиль скорой помощи

Медицинский модуль легко можно снять вместе с оборудованием и поставить на другое шасси Автор фото: Михаил КРУГЛОВ

Первые образцы новой серии медицинских автомобилей «Группа ГАЗ» продемонстрировала на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа 2020 года.

В чем новизна? Традиционные машины скорой помощи – это цельнометаллические фургоны и микроавтобусы. Их содержание можно сменить, только перегрузив все оборудование. А модульная конструкция позволяет сделать это гораздо быстрее и легче за счет вмешательства в форму. То есть, медицинская надстройка-модуль снимается целиком и заменяется на другую. Например, на промтоварный, или изотермический фургон.

Снятый медицинский модуль можно поставить на другое шасси. Это актуально, ведь «скорые» интенсивно эксплуатируются и изнашиваются. А при многократном использовании медицинского модуля расходы на обновление парка можно сократить. Такой инженерный подход позволяет также оперативно сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации.

У медицинского модуля - строго прямоугольная, без сужения в верхней части форма салона. Значит, больше свободного пространства для размещения оборудования, больше комфорта для медиков.

Автомобили ГАЗ на форуме Здоровье нации. Автор фото: Михаил КРУГЛОВ

С разработкой ГАЗа в начале августа ознакомился министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в Нижний Новгород. Как отметил министр, «внимание к специалистам скорой помощи сегодня очень высоко. И внедрение новых технологий и подходов к комплектации машин также для нас крайне важно. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и «Группы ГАЗ».

Автомобилестроители и медики договорились провести тестовую эксплуатацию новых машин в учреждениях здравоохранения РФ.

Среди других новинок, которые «Группа ГАЗ» представила на форуме - мобильный медицинский центр на базе автобуса «ГАЗель NEXT». Его можно использовать для массовых выездных вакцинаций, медицинских осмотров, выездной диагностики. К нему можно присоединить модуль-прицеп – получится два медицинских кабинета для разных обследований. Мобильный центр оснащен автономными системами жизнеобеспечения, генератором и встроенным санузлом.

Еще одна новинка – реанимобиль с телекоммуникационным комплексом. Машина оборудована камерами, мониторами и системой высокоскоростной связи, с помощью которых можно вести удаленное консультирование врачей узкого профиля прямо во время обследования пациента, или медицинских манипуляций.