Расписание трансляций матчей 2 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игр 14-15 августа 2020

"Локомотив" принимает дома ФК "Краснодар". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 и 15 августа в сжатые в два дня сроки пройдет 2 тур чемпионата России по футболу нового сезона. Центральным его поединком станет встреча между "Локомотивом" и "Краснодаром". В прошлом сезоне именно эти два клуба вели гонку за вторым местом в Лиге Чемпионов сезона 2020/2021. И тогда лучше оказался столичный "Локо". Но два очных поединка не выявили победителя - оба раза была ничья 1:1. И вот теперь 15 августа в 19:00 по московскому времени эти команды встретятся в Москве на поле стадиона "РЖД Арена". Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ" вечером в субботу, 15 августа. Встречу прокомментируют Георгий Черданцев и Александр Аксенов.

А за сутки до этого на "Матч ТВ" вечером покажут встречу "Сочи" и подмосковных "Химок". После громких событий, которые сопутствовали поединку "Спартак" - "Сочи" на "Открытие Арене", игра на юге России будет ожидаться с еще большим интересом. Тем более, что химчане в финале Кубка России показали, как могут "показывать зубы" даже играя против "Зенита". Поединок покажет «Матч ТВ» с комментариями Дмитрия Шнякина и Александра Неценко.

В целом же, пять игр предстоящего 2 тура покажет только канал "Матч Премьер". А встречу "Рубин" - "Урал" 15 августа можно будет увидеть на канале "Матч! Футбол 1".

СПРАВКА "КП"

Расписание трансляций матчей 2 тура (указано московское время):

14 августа

17:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Арсенал» — «Уфа», комментаторы Тимур Журавель и Эльвин Керимов

18:55 «Матч ТВ», «Сочи» — «Химки», комментаторы Дмитрий Шнякин и Александр Неценко

19:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Спартак» — «Ахмат», комментаторы Денис Казанский и Дмитрий Жичкин

15 августа

15:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Динамо» — «Ротор», комментаторы Михаил Поленов и Михаил Меламед

15:25 «Матч! Футбол 1», «Рубин» — «Урал», комментатор Роман Титов

17:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, ЦСКА — «Тамбов», комментаторы Нобель Арустамян и Семен Зигаев

18:25 «Матч ТВ», «Локомотив» — «Краснодар», комментаторы Георгий Черданцев и Александр Аксенов

19:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ростов» — «Зенит», комментаторы Константин Генич и Роман Нагучев