Белорусские заводы «забастовали». Но хитро, по-партизански

В оппозиционных телеграм-каналах появился целый список минских предприятий, которые решили поддержать «всенародную стачку». Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

ЕДЕМ С ИНСПЕКЦИЕЙ

«Ударим стачкой по фальсификациям и самодурству!» - на второй день оппозиция Белоруссии (почему-то через польские информ-ресурсы) объявила всеобщую забастовку, призвав работяг всех предприятий остановить работу. Дескать, ничего противозаконного в этом нет, возможность этого прописана в Конституции Белоруссии. Расчет простой – показать, что в протесте участвуют не только «рассерженная молодежь», но и суровые заводчане вкупе с фермерами и животноводами – тут-то Лукашенко и дрогнет.

В условиях и без того кризисной экономической ситуации, ослабленной коронавирусом, идея выглядит экзотичной. Впрочем, как и баррикады в центре Минска.

В оппозиционных телеграм-каналах появился целый список минских предприятий, которые решили поддержать «всенародную стачку». Вооружившись адресами и навигатором, мы отправились с инспекцией по заводам.

МАРГАРИНА НЕТ. МАЙОНЕЗ КУШАТЬ БУДЕТЕ?

Переполненная парковка у Маргаринового завода как бы намекала, что его сотрудники если и бастуют, то точно на рабочем месте. С трудом припарковавшись, заходим на проходную. Уставший охранник без всякого интереса выглядывает из окошка.

- Какие мы у вас по счету журналисты? – бодро спрашиваем секьюрити.

- Да со счета сбился, - улыбается он.

- Хорошо бастуете?

- Работаем.

- Да, - соглашаемся. - Без маргарина людям нельзя.

Люди хлопали в ладоши, а их поддерживали проезжающие машины, которые массово сигналили Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Выясняется, что маргарин на этом предприятии как раз не производят. Зато выпускают майонез «Золотая капля» и «соусы в ассортименте». «На любителя», - поморщился охранник.

- Почему не бастуем, - останавливаем выходящую с проходной женщину.

- А что мы, больные на голову?

- Но вам же и листовки кругом развесили. И всех сознательных заводчан призывают внести посильный вклад в свержение президента…

- Вот кому работать не надо, тот пусть и свергает. Салатик-то они, поди, с майонезом по вечерам кушают? А откуда ему взяться, если мы завод остановим?

- Вы, может, и за Лукашенко голосовали?

- Может, - кивнула женщина, но быстро спохватилась. – А, может, и нет.

Сегодня в Минске не очень популярно признаваться в том, что отдал голос за действующего главу. То ли людей таких не много, то ли такой выбор считается не модным. Однако встретить на улицах сторонников президента практически невозможно. Что странно при 80% проголосовавших за него — по данным белорусского ЦИКа.

Сам Лукашенко пока не пытается мобилизовать свой электорат на условный «антимайдан».

А электорат, между тем, стремительно смелеет, как мы убедились на Минском электротехническом заводе имени Козлова.

В забастовке во время обеденного перерыва приняли участие сотрудники «Белэнергосетьпроект» Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

ТИХИЙ «МЯТЕЖ»

То что на электромеханическом творится что-то возмутительное и политически незрелое, было заметно сразу. У проходной толпились журналисты, а чуть поодаль на бордюрчике «тусовалась» молодежь – в белых браслетах (символе протеста), майках и явным желанием порадоваться за рабочих и учинить радостный митинг. Потому что прошел по еще недобитым телеграм-каналам слух – на заводе вот-вот грянет политическая стачка.

- «Козлов», - говорили местные мужики, - всегда был неблагонадежен. Молодежи тут много, вольнодумства... А тут еще вчера пропал машинист крана. На заводе решили – арестован на улице в числе тысяч, брошенных в автозак.

- Да мы тут рядом работаем, - объяснила революционная молодежь. - Сейчас у нас обед.

- Так чего не бастуете тогда? – вкрадчиво спрашиваем.

Смеются. Дескать, ну да – срезали.

Правда, тут же выяснилось, что и электромеханический бастовать даже не собирался.

Там для белорусских властей ситуация... еще хуже.

Зам генерального директора по идеологической работе (да-да! Есть на белорусских заводах такая должность!) и кадрам Валерий Щербан сразу заявил нам, что руководство предприятия решило не идти против воли коллектива.

- От каждого нашего подразделения пришел представитель, - вздохнул зам по идеологии, - и рабочие высказали поручение руководству. Подготовить письменное обращение в Администрацию президента с требованием прекратить массовые неоправданные задержания граждан, и включить в стране Интернет.

- Требование к Администрации Лукашенко? Неоправданные задержания? – даже не поверили мы.

- Да.

- Вы точно зам по идеологии? Это частный завод?

- Конечно, не частный, – даже обиделся Щербан. - 90% акций у государства. Но поймите - для нас коллектив – одна семья, мы работаем на один кошелек. Забастовка - не выход. Если мы остановим завод, что будем кушать?

- Гендиректор, конечно, не подпишет требование к Лукашенко прекратить задержания, – догадывается.

- Он подпишет сегодня, - четко ответил зам генерального. -

Рабочие ему сказали: «Мы не хотим оставлять свои рабочие места, но у нас есть единое мнение». И генеральный сказал четко: «Подпишу».

Молчание.

И Щербан и мы понимали - это мятеж.

- Мужественный шаг... – говорим. - Вы понимаете, чем рискуете?

- Конечно.

- Чем?

- Я не хочу об этом говорить, и вы понимаете – почему.

Александр - один из участников забастовки Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

ОТЧАЯННЫЕ ЛЮДИ

Как только мы сели в машину, вокруг стало черным-черно от ОМОНа. Вышедших на обед пареньков крутили в кустах, а Щербан смотрел на эту жуть через стеклянную дверь завода. А мы заворожено смотрели на него.

То ли с сочувствием. То ли с удивлением.

Все-таки отчаянные люди на местном электромеханическом...

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