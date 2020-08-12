Ой все: Хаски и маламут устроили почти человеческую ссору

Хаски и маламут устроили почти человеческую ссору

Ссориться можно по разному: кто-то делает это с обидой, другие чтобы привлечь к себе внимание, а третье, чтобы раззадорить оппонента.

Видимо, конфликт двух домашних питомцев, видео которого оказалось в Сети – это про третий вариант. Хаски и маламут так увлеченно пытаются доказать свою правоту друг другу, что оторвать взгляд невозможно.

Видимо, эти двое не раз разыгрывали данную сцену. Со стороны может показаться, что собаки хорошенько отрепетировали каждое движение, прежде чем хозяин включил камеру.

Концентрат няшности короткого ролика зашкаливает, но это не скрыло бытовые вопросы от пользователей: «Сколько шерсти на этой кровати)) Как хозяева этих собак засыпают так?».

В комментариях хоть и признают, что парочка на удивление милая, но нельзя не признать, что шерсти от четвероногих столько, что хватит связать носки, пишет «Ридус».

В целом же пользователи не могли не признать, что собакены просто милахи:

«Такая чудная парочка!»,

«Ахаха, как будто она на него обиделась»,

«В конце был подлизунчик…».