В Москве стартовал форум здоровья

11 августа в Москве в Гостином дворе начал работу Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Он продлится до 13 августа. Участники обсуждают охрану и укрепление здоровья населения в условиях новых вызовов, а посетители знакомятся с последними новинками и достижениями медицины.

В повестке форума широкий спектр вопросов: ограничительные меры, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, здоровьесбережение в образовательной среде и многое другое. Особое внимание уделено вакцинации и формированию здорового образа жизни.

Выставочную программу подготовили Минздрав России, Минпромторг России, Минспорт России, Минпросвещения России, Департамент здравоохранения города Москвы, регионы РФ. На экспозиции Минпромторга России приняли участие российские компании, выпускающие передовые фармацевтические препараты и медицинские изделия, а также аппараты искусственной вентиляции легких, включая недавно зарегистрированные новинки. Департамент здравоохранения города Москвы представил опыт быстрого и качественного реагирования московских больниц в кризисной ситуации. И кроме этого организовал площадку здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Здесь посетители форума могут получить анонимную и бесплатную консультацию у лучших специалистов московской наркологической службы, а также пройти медико-генетическое консультирование с проведением генетического обследования, тестирования и получить рекомендации по сохранению своего здоровья.

Большую выставочную программу в этом году подготовил ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Здесь каждый желающий может получить личную консультацию диетолога, выяснить, как правильно спланировать ежедневный здоровый рацион и научиться правильно обрабатывать продукты питания.

Республика Башкортостан представила свои достижения в области здравоохранения и поделилась опытом строительства Республиканского инфекционного центра в рекордный срок – 55 дней. Особенностью стенда стала размещение точной копии одной из палат антиковидного госпиталя, где представлено оригинальное оборудование, а в разрезе можно увидеть уникальные внутренние коммуникации и примененные при строительстве материалы.

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» организован Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и Министерством здравоохранения РФ.