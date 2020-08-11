Эксперт: До 2021 года нельзя применять вакцину от коронавируса широко и бесконтрольно

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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса. Препарат под названием «Гам-КОВИД-Вак» прошел первую и вторую фазы клинических исследований. Что это значит и как будет развиваться ситуация дальше — об этом рассказал в эфире радио «КП» доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- Чтобы нашу вакцину признали на мировом уровне, нужно закончить ее испытания. В них кроме уже проведенных первой и второй фазы входит еще третья фаза. В ходе нее должны быть привиты и находиться под наблюдением тысячи человек. Важно, чтобы они жили в обычной обстановке, подвергались возможности заражения. Тогда только станет полностью ясен вопрос с безопасностью и эффективностью вакцины в реальных условиях.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Фото: Youtube

Пока третья фаза клинических исследований у нас не проведена, а вакцину уже зарегистрировали. Ну что ж, никакого вреда для людей от этого не будет, если вакцину продолжат испытывать дальше. То есть если до 1 января следующего года никто не будет ее применять широко и бесконтрольно. Возможно использование вакцины для каких-то определенных контингентов, например, врачей, если будет такое решение власти (напомним, официальный документ об этом еще не выпущен. - Ред.).

КСТАТИ

«Быстрота разработки вакцины не удивительна»

У нас есть группы ученых, которые давно занимаются такими проблемами, рассказал профессор Альтштейн, имея в виду разработку вакцин против инфекционных заболеваний. «Это и специалисты института Гамалеи, и специалисты Научного центра «Вектор» в Новосибирске. Сейчас они свое умение хорошо реализовали, и нынешняя вакцина находится на очень продвинутой стадии исследования», - отмечает эксперт.

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