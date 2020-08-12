Анекдоты: Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

Hа экзамене. Профессор:

- Вы трое, прекратите передавать друг другу записки!

Студент:

- Это не записки, это мы в преферанс играем.

- Hу тогда извините.

* * *

Знаете ли вы, что человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять, хорошие в квартире живут люди или нет.

* * *

Когда завершится пандемия, американцы обязательно снимут фильм про то, как они спасли весь мир от коронавируса.

* * *

- Дорогой, тебе нравится мое новое платье?

- Да.

- Но ты даже не взглянул на него!

- Но я же сказал правильный ответ...

* * *

На мужском инет-форуме. Вася:

«Жена уехала в отпуск. Денег оставила исключительно на пропой. Как сэкономить на еду? Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?..»

* * *

Мама сыну на 18-летие подарила плоскостопие.

* * *

Врачи рекомендуют уже сейчас начинать принимать по 2 - 3 столовые ложки майонеза в день, чтобы избежать майонезного шока на Новый год.

* * *

Никогда и ничего не откладывайте на завтра!

Лучше - на послезавтра, чтобы всегда иметь два свободных дня.