Анекдоты: Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

Hа экзамене. Профессор:
- Вы трое, прекратите передавать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в преферанс играем.
- Hу тогда извините.
* * *
Знаете ли вы, что человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять, хорошие в квартире живут люди или нет.
* * *
Когда завершится пандемия, американцы обязательно снимут фильм про то, как они спасли весь мир от коронавируса.
* * *
- Дорогой, тебе нравится мое новое платье?
- Да.
- Но ты даже не взглянул на него!
- Но я же сказал правильный ответ...
* * *
На мужском инет-форуме. Вася:
«Жена уехала в отпуск. Денег оставила исключительно на пропой. Как сэкономить на еду? Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?..»
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Мама сыну на 18-летие подарила плоскостопие.
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Врачи рекомендуют уже сейчас начинать принимать по 2 - 3 столовые ложки майонеза в день, чтобы избежать майонезного шока на Новый год.
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Никогда и ничего не откладывайте на завтра!
Лучше - на послезавтра, чтобы всегда иметь два свободных дня.