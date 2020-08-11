Александр Збруев: «Будем думать, как сыграть сцену с "крепким поцелуем", соблюдая социальную дистанцию»

Актер Александр Збруев Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Московские театры приступили к репетициям. После четырех месяцев карантина приходится восстанавливать текущий репертуар.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал нам недавно, что Александр Збруев пришел к нему с идеей новой постановки, в которой сыграете главную роль. Эта пьеса Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца». Вроде бы уже нашли режиссера…

- Спектакль будет по мотивам пьесы Гауптмана. Это сложное произведение, но в нем много созвучного сегодняшнему дню, несмотря на то, что пьеса была написана в 1932-м году. Не хочется говорить заранее. Я человек суеверный, - признался нам Александр Збруев. - Идея еще в работе, есть несколько вариантов, в каком виде она дойдет до зрителей. Да и непонятно еще, что будет осенью, не посадят ли нас снова на карантин. Наш театр привык к тому, что зрительный зал битком. Энергию, которую актер отдает со сцены, зрители возвращают ему во время спектакля. В этом смысле мы кормим друг друга своими идеями, эмоциями, страстями... Как работать в полупустом зале, где люди сидят через кресло, мне трудно сказать.

- Вы уже приступили к репетициям своих спектаклей?

- Да, на репетиции приходят только те актеры, которые заняты в конкретном спектакле. Всей труппой мы еще не встречались. Уже прошла репетиция спектакля «Женитьба». Приходится вспоминать текст, восстанавливать свои наработки. Завтра будем вспоминать «Ва-банк». Там есть сцена с «крепким поцелуем». Будем думать, как это осуществить в новых условиях, когда приходится соблюдать социальную дистанцию.

Предстоящий сезон будет сложным. Хотя наш директор Марк Борисович Варшавер сделал все для того, чтобы ни у актеров, ни у зрителей не было проблем со здоровьем после визита в театр. При входе в «Ленком» уже стоит туннель, который будет всех входящих опылять и обеззараживать. В каждой гримерной - приборы, дезинфицирующие воздух. Как нам обещают, в течение четырех часов зрители могут не беспокоиться о здоровье. Ну а что будет в реальной жизни – скоро узнаем. Эта коронавирусная напасть, как бомба, которую не видно, но она все время взрывается и поражает своими осколками.

- Как происходит встреча с коллегами, которых не видел четыре месяца?

- Радостно, насколько это возможно. Вроде и юмор остался, и ирония, но разговор в конце концов переходит на актуальную повестку. Есть ощущение пустоты, которая образовалась, пока в течение долгого времени мы все находились в подвешенном состоянии. Коронавирус всех уравнял, мы увидели, что в общем-то друг от друга не сильно отличаемся. Все оказались в одинаково непростой ситуации с довольно туманными перспективами на завтрашний день. И это нас очень изменило, просто мы еще не осознали.

- Вы хоть с пользой провели время в самоизоляции?

- Пока был дома, посмотрел много замечательных фильмов: и зарубежных, и наше старое кино. Я сугубо городской житель, загородную жизнь выдерживаю недолго.