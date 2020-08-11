«Вы добиваетесь, чтобы я сказала — Крым украинский?»: певица Глюкоза объяснила, как ее унижали и допрашивали в Киеве

Певице Глюкозе отказали во въезде на Украину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что на прошлой неделе разгорелся скандал после того, как пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила киевским СМИ, что погранслужба запретила въезд в страну российской певице Наталье Ионовой. Тут же пограничники Украины быстро и умело смонтировали для своих соцсетей видео, на котором наша певица Глюкоза (она же Наташа Ионова) просит пустить ее по личным делам в Киев. Наталья прилетала в Киев из Минска, и там ее допросили с пристрастием украинские таможенники. Понятно, что видео смонтировано из очень длинного разговора с Ионовой так, что в финале она говорит: «Крым – украинский…» Фраза вырвана из контекста разговора и вмонтирована в нужное для «кинодрамы» место. Друзьям Ионова сразу объяснила, что фраза вырвана из контекста, а тем временем в соцсетях началась традиционная травля. Певица психанула, обиделась и отключила телефон.

Только сейчас Глюкоза собралась с мыслями, сформулировала их и объяснилась с поклонниками в соцсетях. Сообщила, что прилетела в Киев повидаться с друзьями и коллегами: «До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму». Когда эти три года прошли Ионова рискнула и полетела из Москвы в Киев через Минск. Вот теперь сообщает о результатах неудавшегося путешествия: «Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо... Человек, который меня допрашивал, всё время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос «Чей Крым?» Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики. Я просто еду к своим друзьям. Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга вопросом «Чей Крым?» Я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?» Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше всё уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно».

На Украину в ближайшие три года Глюкоза теперь точно не поедет – ей выдали бумагу об очередном запрете на въезд в страну. А у ее менеджеров прибавилось в три раза запросов на интервью с певицей, да и на заказники в новом сезоне теперь уж точно будут звать чаще, потому как любой скандал вокруг имени звезды прибавляет ей популярности. А нашу Наташу теперь одни хотят отругать: «Зачем туда поперлась?», другие пожалеть, третьи жизни поучить.