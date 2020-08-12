Успех страны – в руках строителей

Ежедневно строители физически тяжело трудятся, чтобы всем остальным жилось легко и удобно.

Мероприятие прошло при поддержке ведущих отечественных строительных компаний: финансовый институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ, ГК «ИНГРАД». Также мы были рады предоставить микрофон для поздравлений руководителям девелоперов федерального уровня - ГК КОРТРОС, группы «Эталон», «ИНТЕКО», Мостострой-11 и представителям региональных строительных департаментов от Камчатки до Калининграда (Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростов-на-Дону, Челябинск, Краснодар и т.д.)

В прошедшее воскресенье с 10.00 по 14.00 в прямом эфире радио «Комсомольской правды» только и говорили о том, что значит для всех труд людей этой тяжелой и ответственной профессии.

Как заметила ведущая радиомарафона Елена Афонина, жизнь любого из нас начинается с постройки пирамидки из кубиков и возведения замков в песочнице…Видимо, каждый в душе строитель, и созидание – важнейшая для природы человека деятельность, преобразующая его самого и мир вокруг.

Что сказал министр

Присутствующий в тюменской радиостудии «КП» наш почетный гость министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, полностью согласился с утверждением радиоведущей и подчеркнул огромную значимость созидательного труда в целом и строителей в частности: «Успех страны – во многом в руках строителей».

Владимир Якушев пришел лично поздравить коллег с праздником, а заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина еще и с днем рождения.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Министр рассказал о планах отрасли на ближайшее время. До 2024 года предполагается реализовать программу по переселению граждан из 10 млн кв. м аварийного жилья. Вероятно, эта цифра еще вырастет благодаря внесенным изменениям в ФЗ 85 о возможности использовать строительными компаниями внебюджетные и бюджетные средства. Так или иначе до 2030 года, по словам министра, 5 млн россиян улучшат свои жилищные условия. Еще 500 млн кв. м жилья планируется построить в предстоящую пятилетку.

Владимир Якушев отметил важность преемственности опыта и необходимость передавать молодежи полезные знания и навыки. В настоящий момент многие строительные колледжи, по мнению главы отрасли, не уступают по своему уровню вузовскому образованию. Они выпускают молодежь, способную к лучшему менять облик больших и малых городов России за счет смелых идей и прорывных инженерных решений, при этом сохраняющих историческую индивидуальность той или иной местности. Кстати, последний пункт являлся едва ли не определяющим критерием проекта-победителя в федеральном конкурсе «Малые города России исторические поселения 2020». Конкурс получил такую популярность, что в будущем году решено добавить в его бюджет еще 5 млрд рублей к уже выделенным ранее средствам.

Как художник художнику…

Крупные строительные компании поздравляли ветеранов, сотрудников и друг друга, делясь достижениями, трудностями и перспективами.

Для группы компаний «Инград», как и для многих, год был уникальным. «Несмотря на карантин, нам удалось сохранить и бизнес и все рабочие места, - рассказал президент компании Павел Поселёнов. - За прошедшие полгода мы выполнили план на 105%. Спрос на жилье в России и в московском регионе будет расти и дальше. Наша задача - предложить людям такие инструменты, чтобы они могли осуществить свою мечту. Мы постоянно развиваем новые сервисы, работаем над ипотечными программами и акциями с банками-партнерами».

Президент компании «Инград» Павел Поселёнов.

Недавно «Инград» была отмечена наградой в конкурсе «За лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства» в категории «Стандартное жилье» и входит в ТОП-5 застройщиков по объему текущего строительства в России.

Председатель правления финансового института развития жилищной сферы ДОМ.РФ Артем Федорко упомянул состоявшуюся в этом году реформу жилищного строительства и переход на эскроу-счета, в результате чего впервые россияне надежно защищены от любых рисков при строительстве и покупке жилья.

«Профессия строителя объединяет людей, благодаря которым растут и изменяются города, а отрасль является драйвером развития российской экономики, - отметил Артем Федорко. - Она решает важнейшие вопросы для каждой семьи, обеспечивая комфортным, безопасным жильем. Это и есть наша совместная ключевая задача – сделать жилье доступным и комфортным для всех. А мы и впредь выступим надежным партнером».

Президент ГК КОРТРОС Вениамин Голубицкий тоже произнес речь: «Быть причастным к этой профессии – большой труд и огромная ответственность. В нынешнем году нашей компании исполнилось 15 лет. Сейчас завершаем пермский проект – строительство жилого квартала «Гулливер». В Москве в активной стадии возведение сразу трех ЖК - Headliner, iLove и Bauman House. Движение вперед с опорой на опыт – кредо компании».

Президент ГК КОРТРОС Вениамин Максович Голубицкий.

Николай Руссу руководит крупнейшей в России диверсифицированной компанией строительной отрасли с 45-летним опытом работы АО «Мостострой-11»: «По данным на май 2020 года, нами возведены 2471 автодорожный мост, 646 железнодорожных мостов, 3117 объектов транспортной инфраструктуры протяженностью более 198 километров. В сфере промышленного и гражданского строительства построено 125 590 кв. м промышленных сооружений, 267 522 кв. м жилого фонда и 178 815 кв. м социальнокультурных объектов. География расширяется, масштабы растут».

Генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Наш марафон в этот день поддержала одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России группа «Эталон». Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента ее создания в 1987 году введено в эксплуатацию 7 млн кв. м недвижимости. В домах Компании проживает свыше 250 тысяч человек.

«Компания возводит и масштабные жилые комплексы, и клубные дома, и социальную инфраструктуру, - отметил Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон». – Мы внедряем инновации и передовые технологии, ведь задача строителей не только дарить людям радость новоселья, но и делать их жизнь в мегаполисе комфортнее и счастливее».

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Президент одной из старейших девелоперских компаний Москвы АО «Интеко» Александр Николаев в прямом эфире отметил, что компания успешно прошла через кризис, и поблагодарил за это всех сотрудников и коллег: «Несмотря на вызовы 2020 года, связанные с пандемией и остановками строительства, компания «ИНТЕКО» сохранила свои высокие позиции в рейтинге самых успешных девелоперов в старых границах Москвы. Добиться этих результатов удалось, благодаря усилиям людей, которые работают в нашей компании, и, которые сегодня также отмечают День Строителя. Я хочу обратиться к ним и ко всем профессионалам отрасли и поздравить с праздником. Вместе мы смогли преодолеть тяжелый кризис, и я желаю всем нам стойкости и достижения поставленных целей».

Президент АО ИНТЕКО Александр Николаев.

Вместо оды: гордитесь профессией, стройте на века!

«Смелость строит города»…Замечательная старая песня звучала рефреном ко всем поздравлениям, сказанным в эфире радио «КП».

Звучало и много современной музыки. Строителям и всем, кто работает в смежных отраслях (производство строительных материалов, архитектурное проектирование, ландшафтный дизайн), посвятили свои выступления «Мумий Тролль», Сергей Галанин, Константин Гримм, группа «Чайф» и другие музыканты.

Когда мы собираемся вместе, нам хорошо!

Радиомарафон в честь Дня строителя завершен, да здравствует следующий марафон!