Минск на третий вечер после выборов: Город заполонил ОМОН

Минск готовится к третьему вечеру противостояния протестующих и милиции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К третьему дню протестов, начавшихся после выборов президента Белоруссии, Минск подошел с минимум двумя событиями. Среди участников митингов первый погибший - у него в руке взорвалось неустановленное устройство, которое он собирался метнуть в силовиков. А поддерживаемая оппозицией кандидат Светлана Тихановская, покинула страну. Сейчас она находится в Литве, откуда просит граждан прекратить беспорядки и не выходить на улицу.

Но новый день, точнее новый вечер начался по-старому: люди вновь собираются в центре города. В Минске заблокировали центральные станции метро - поезда шли без остановок. Самых активных протестующих стали задерживать у метро Пушкинская. Это место стало знаковым - здесь погиб активист, на заборе у дороги устроили стихийный мемориал. Но в целом обстановка в столице республики остается относительно спокойной.

Протест бывает и таким... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Только что мы объехали на машине практически весь город, по всем точкам, которые прошлой и позапрошлой ночью являлись точками напряжения, столкновения с силовиками, сейчас все спокойно, но очень много подразделений ОМОНа, подразделений внутренних войск, которые дежурят в этих местах. На Пушкинской площади, где вчера погиб один из протестующих, тоже дежурит очень много человек, причем весь день туда несли цветы, однако, с появлением силовиков теперь туда цветы поднести невозможно, но правоохранители пока не убирают эти цветы, но и не пускают никого к этим точкам, - передает с места событий спецкор "КП" Александр Коц.

Сотрудники ОМОН "пакуют" очередного задержанного. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Бресте вечером 11 августа стычки с силовиками продолжились. Ранее столкновения в городе попали на видео: протестующие с перцовыми баллончиками буквально штурмовали "стену" ОМОНовцев. В ответ активистов били дубинками.

Для разгона протестующих применялись резиновые пули. Накануне в Минске одна из них угодила белорусской журналистке в ногу.

С Интернетом в столице Белоруссии по-прежнему перебои, за новостями народ пошел к киоскам. На столбах появились новостные листовки.

В Минске находятся спецкоры "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин и Александр Коц. Они рассказывают, как меняется ситуация в городе, проверяют слухи, в том числе о забастовке заводов.