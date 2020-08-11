Затишье после протестов: Что происходит в Минске 11 августа

В Минске вновь на улицы вышли недовольные официальными цифрами выборов президента. Фото: Александр КОЦ

К вечеру вторника Минск словно вымер. Редкие прохожие на пустых улицах, свободные от трафика дороги. Вчера в это время уже вовсю кипели страсти в районе проспекта Победителей. Сегодня же здесь только грузовики с бойцами внутренних войск и микроавтобусы летучих эскадронов «черных человечков» - омоновцев в балаклавах.

Силовики рассредоточились по городу группами, адаптировавшись к новой тактике демонстрантов, которую уже назвали децентрализацией протеста. Когда небольшие «отряды» оппозиции возникают одновременно в разных точках Минска. Сейчас правоохранители заняли основные места вчерашних боев. О которых почти ничего не напоминает.

Столицу Белоруссии ждёт третья неспокойная ночь. Фото: Александр КОЦ

От баррикад не осталось и следа – лишь красная гвоздика, привязанная к светофору белой лентой – символом оппозиции. Цветы несли сегодня и к станции метро «Пушкинская», где накануне погиб один из демонстрантов. По сообщениям МВД, у него в руках взорвалось «неустановленное устройство». К вечеру здесь собрались журналисты, против которых милиция тут же развернула силовые меры. Хватали целенаправленно фотографов, кому-то прилетело по лицу. Тех, кто не хотел ехать в отдел, обязали сдать флешки из своих камер. Путешествовать в автозаках не захотел никто.

Вечером на центральных улицах Минска гудят автомобили и сирены автомобилей скорой и милиции. Фото: Александр КОЦ

По соцсетям разлетались призывы закупать экипировку, медикаменты и перевязочные материалы. Квартирная хозяйка, очень неохотно заехав в центр за деньгами, спешно села за руль: «Надо срочно отсюда уезжать». Город готовился к очередной бессонной ночи.