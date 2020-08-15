Не только Илья Авербух с Лизой Арзамасовой: Шесть знаменитых мужчин, жены которых годятся им в дочки

Разница в возрасте у этой счастливой пары составляет 21 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Фигурист Илья Авербух готовится к свадьбе с актрисой Лизой Арзамасовой. 46-летний Авербух подтвердил в разговоре с «КП», что встречается с 25-летней актрисой. Тем временем экс-жена Авербуха Ирина Лобачева подала на развод с мужем, который моложе нее на 16 лет. Но это не значит, что союз Ильи и Лизы обречен, многие неравные с точки зрения возраста браки очень крепки.

Разница 30 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр и Дарина Цекало

У 59-летнего продюсера Александра Цекало две последние жены были моложе него. Виктория Галушка (кстати, сестра Веры Брежневой) моложе мужа на 24 года. От нее продюсер ушел к художнице Дарине Эрвин. Цекало так говорил о ней: «Что там было позади, не важно. Важно то, что будет впереди, что сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья». По слухам, девушка отказывалась становиться Дариной Цекало, пока экс-жена Александра не вернет себе девичью фамилию: якобы Александру пришлось заплатить своей бывшей, чтобы она вновь стала Викторией Галушка.

Разница 30 лет. Фото: Instagram.com

Дмитрий и Полина Дибровы

Недавно Дмитрий объяснил нам, что при такой разнице в возрасте склоки невозможны, у них в семье для них нет оснований. Мудрый муж умеет избегать любых острых углов: если жена долго собирается, он не будет подгонять, а поедет первый на мероприятие, а она догонит, как соберется. «Относись к ближнему так, как хотел бы, чтобы ближний относился к тебе» - вот и секрет бесконфликтного брака от Дибровых. Не только молодая жена, но и дети - эликсир долголетия. Дмитрий Дибров не скрывает: «Способность к деторождению - первый признак молодости. Мол, он еще и может, и, главное, хочет. Современная медицина обещает: приходите в любом возрасте, мы все сделаем - не так, так этак. Главное, чтобы тебе хотелось прийти в перинатальный центр. Но дело в том, что у некоторых людей все-таки к 60 годам отсутствует уже желание. У меня все только начинается». Трое детей, которые родились в браке с Полиной, - живое тому доказательство.

Разница 30 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева

56-летний телеведущий шесть лет назад, заключая четвертый брак, обещал - в последний раз. А в июне, после окончания карантина, молодая жена Александра Гордона подала на развод. Расстались без скандалов и дележки имущества. У пары двое сыновей: 6-летний Саша и 3-летний Федя. Говорят, что супруги жили на съемной квартире и Гордон продолжит оплачивать аренду недвижимости для детей и их матери. О причинах развода Александр и Ноза старательно молчат, однако шепчутся, что измен не было, а вот конфликты случались регулярно. Роман был почти служебный: Ноза - студенткой Института телевидения и радиовещания «Останкино», Гордон - преподаватель института. Гордон рассказывал, что он для жены никогда не был учителем: «Я и готовлю в тысячу раз лучше, чем Ноза, но я же не учу ее готовить». А может, надо было?

Разница 27 лет. Фото: Instagram.com

Владимир и Екатерина Кузьмины

Владимир Кузьмин, прожив в браке с супругой Катей 17 лет, два года назад развелся и сбежал к молодой любовнице. А в конце прошлого года вернулся к своей Катюше. Расставался с молодой женой Кузьмин красиво - переписал на нее квартиру за миллион долларов в элитном ЖК «Алые паруса». Сейчас 65-летний Кузьмин живет со «старой молодой женой» в загородном особняке, наведывается пара и в ту самую квартиру в «Алых парусах». Кузьмин продолжает много работать, все ошибки осознал: «На Катину долю достались не самые счастливые времена моей жизни, поэтому было тяжело. А потом многое поменялось. Мы перешли на более высокий уровень сознания». Теперь оба твердят, что качество жизни после расставания стало лучше - больше ценят чувства друг друга.

Разница 35 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борис и Екатерина Грачевские

У папы «Ералаша» дебютный брак длился 35 лет, с первой женой Галиной они были почти ровесниками, воспитали сына и дочь. А десять лет назад Борис Грачевский женился на Анне Панасенко, которая моложе него на 38 лет. Аня родила мэтру дочь Василису - ей скоро 8 лет. Сейчас у 71-летнего Бориса Юрьевича уже другая молодая жена - Катя (она, кстати, на целых два года старше своей предшественницы). Четыре месяца назад Катя родила ему сына Филиппа.

Разница 36 лет. Фото: Instagram.com

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

82-летний Андрей Кончаловский благодаря жене осваивает новые оздоровительные техники. К примеру, Кончаловский с женой занимаются скандинавской ходьбой. Но и Андрей Сергеевич может удивлять жену. На днях Юлия Высоцкая призналась: «Он купил машинку для растяжки, сказал: «Я до Нового года сяду на шпагат». Высоцкая балует семью разнообразными блюдами, и поправиться супруги не боятся, очищают организм по системе экадаши. Юлия говорит: «Если два раза в месяц, на одиннадцатый день лунного календаря, дать возможность телу переключиться на внутреннюю саморегуляцию, то начинается перезагрузка всех систем. И чувствовать себя, и выглядеть начинаешь лучше». Вот поэтому, видимо, и выглядят супруги так молодо. Оба.