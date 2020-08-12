Вице-адмирал, первым обнаруживший место катастрофы: На «Курске» люди 4 - 5 часов были живы

Первые испытания «Курска» в море прошли в 1994 году. Фото: Игорь КРЯЖЕВ/ТАСС

12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Весь экипаж - 118 человек – погиб.

Вице-адмирал Олег Бурцев тогда первым обнаружил место катастрофы. Спустя 20 лет после трагедии мы взяли у него интервью.

- Что были за учения?

- Флотские командно-штабные тактические. Я командовал флотилией субмарин, в состав которых входила К-141. Я комплектовал ее экипаж. «Курск» был самой современной многоцелевой подлодкой с крылатыми ракетами морского базирования «Гранит».

- Как узнали об аварии?

- С борта крейсера «Петр Великий» я руководил группой подлодок. Когда с «Курска» не донесли о выполнении торпедных заданий, потом о всплытии в назначенный срок, я понял - беда. Командующий флотом объявил тревогу. И корабль «Рудницкий», имея на борту два спасательных аппарата, пошел в район катастрофы.

- Но ничего не смог?

- Я был на борту «Рудницкого». Потом обвиняли его моряков» в том, что они не смогли «пристать» к комингс-площадке (конструкция для стыковки спасательного аппарата с субмариной - ред.) «Курска». Но ребята 24 попытки сделали! А причина неудачи была техническая! И что могли сделать люди?

- А если бы смогли пристыковать аппарат - спасать уже было некого?

- На «Курске» люди 4 - 5 часов были живы. Патологоанатомы позже определили. Причина гибели - взрыв системы регенерации воздуха. А за 4 часа и сейчас ничего не сделаешь - если ты не рядом с аварийной подлодкой. Через сколько часов пришли бы «Майя» или «Пионер» норвежские? Я был на «Пионере» - они не успевали.

Вице-адмирал Олег Бурцев. Фото: РИА Новости

- Но подводники успели выйти на связь?

- Шли разговоры, что с «Курском» есть связь, чуть ли не воздух подают. Говорили про перестукивание изнутри. Ничего этого не было. А нашел точку аварии я. Акустики доложили про всплеск мощный. И мы по пеленгу(навигации) акустиков ее нашли.

- Причина аварии?

- У меня свое мнение: столкновение с подлодкой противника. По моей версии, подлодка всплыла на перископную глубину. Частенько при изменении глубин следящая субмарина теряет субмарину, за которой следила.

- «Курск» за кем-то следил?

- Лодка была на перископе - все выдвижные подняты, все шло нормально. Говорят, взорвалась несчастная торпеда. Но у меня есть акт за подписью флагманского начальника минторпедного управления Северного флота. За три дня до выхода заводской бригадой проверен торпедно-ракетный комплекс - ТРК. Все там действовало в соответствии с нормативами. На подлодке крышка торпедного аппарата прижимается давлением за бортом. Если б произошел такой взрыв, все должно было выбросить в нос. Вырвало бы переднюю крышку. Мое мнение: в результате столкновения был свернут нос. И первой взорвалась боевая торпеда в аппарате. Потом она разбросала полосатую крашеную боевую часть практической торпеды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 лет со дня трагедии подлодки «Курск»: К гибели моряков привела капля воды

«Комсомолка» поговорила с автором книги «Курск» и разобрала главные версии самой масштабной подводной катастрофы (подробности)