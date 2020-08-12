Вопрос дня: Не дойдет ли в Белоруссии до майдана? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виталий КОРОТИЧ, экс-главред «Огонька», автор стиха «Переведи меня через майдан»:

- Белоруссии с Запада внушают, что ей надо бежать в Европу. Много молодых, ничего не видевших, кроме рекламы кока-колы, которые внушению поддаются. Им хочется немножко побыть в Европе. Они не понимают, какие роли их ждут. Белоруссии нужна не революция, а эволюция. А майдан… Отшумит да пройдет мимо.

Станислав ШУШКЕВИЧ, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии:

- У нас ночью 300 тысяч вышли на улицы протестовать. Дойдет или не дойдет до майдана, не знаю. В Минске на улицы молодежь выходит, никто другой. У меня состояние плохое - я не выхожу.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- А что плохого в майдане? Если брать Киев, он был справедливым движением людей, в основном молодежи, за изменение правящей верхушки, которая погрязла в коррупции. Потом этим воспользовались злые силы. И майдан превратился черт знает во что. Добьются ли своего протестующие в Беларуси? Протест постараются подавить любыми средствами.

Валерий КАРБАЛЕВИЧ, политолог, Минск:

- Это мало похоже на «цветную революцию». Пока, думаю, белорусы к революции не готовы.

Владимир ЖИВОТКЕВИЧ, «Автономия белорусов Ростовской области»:

- Я и многие знакомые поддерживаем Лукашенко. Да, есть молодые люди, которых не устраивает, что малый и средний бизнес немного задавлен. При этом у молодежи в Белоруссии есть все перспективы. Бесплатное образование, распределение на работу после вуза. Майдана, как на Украине, не будет.

Олег НЕМЕНСКИЙ, политолог:

- Лукашенко не Янукович. Он не станет терпимо относиться к белорусскому майдану. Будет предпринимать жесткие меры для разгона оппозиции.

Михаил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Майдан начался, и его трудно остановить. Власти и представителям протеста нужны переговоры.