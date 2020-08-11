Паралингвист: «Вторую речь Тихановская читала по бумажке, предварительно отрепетировав»

Психолог-полиграфист прокомментировал два видеообращения Светланы Тихановской.

Сегодня утром стало известно, что Светлана Тихановская экстренно покинула Белоруссию. Произошло это сразу после того как она вышла из здания ЦИК, куда пришла подавать заявление о пересчете голосов. И вышла оттуда как-будто другим человеком.

По некоторым данным, там с ней вели беседу несколько часов, глава МИД Литвы утверждает, что семь. Уже оттуда Светлана записала два видеообращения к своим избирателям. Даже невооруженным взглядом видно, что тональность и манера подачи информации на первом и на втором видео совсем разная.

Квалифицированный психолог-полиграфист Дмитрий Черняков, регулярно участвующий в следственных действиях полиции, посмотрел оба обращения, и вот его вывод:

- На самом деле, тут не надо быть психологом чтобы понять, что это два совершенно разных видео, с разным посылом. На первом реальное обращение к ее избирателям. Эмоциональные и живое. Видно, что записано одним дублем. Что Светлана тщательно подбирает слова, чтобы не сказать лишнего, но при этом сказать все, что она хочет. Основной посыл – понять и простить. Скорее всего, ей неловко за то, что она уехала из страны в такой ответственный момент. Тяжелые вздохи, поджимания губ - все это говорит о неуверенности. Ей неловко за свое поведение, и она как-то пытается оправдаться и перед самой собой в том числе. Она оправдывается, глаза бегают. Но дети. Могу предположить, что на той беседе в ЦИКе речь шла тоже о них. По психотипу, она далеко не Юлия Тимошенко – жёсткая и беспринципная. Собственно, об этом она и говорит: “осталась слабой женщиной". Говоря о принятом решении, чувствуется, что она хочет сказать кое-что большее, видимо решение уехать – не единственное. Как-будто хочет сказать большее, но не решается. В любом случае, этот монолог искренний.

Второй эпизод – тут видно, что идёт съемка уже с другого ракурса, что тоже многом говорит. Не исключаю, что кто-то стоит за кадром. Светлана, опустив глаза, читает по бумажке, даже слышно шелест страниц. Текст не её, не в её манере общения. Ни разу за все время она не поднимает глаз. Не смотрит в камеру. Не хочет встречаться со своей аудиторией глаза в глаза. Только в конце можно мимолетно словить ее взгляд. Прическа (тугой хвост) и одежда те же. Женщина не накрашена, что странно. Перед такими обращениями по собственной воле политик, тем более женщина, обязательно бы привела себя в порядок. Думаю, это был если не первый дубль, то вторая-третья прочистка текста точно. Слова замолены, в них нет эмоций совершенно. Я уверен, что первым видео Светлана хотела сказать одно, а на втором просто выполняла то, что ей сказали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штаб: Тихановскую вывезли в Литву белорусские власти

Светлана Тихановская была вывезена в Литву белорусскими властями. Так считает штаб была кандидата в президента Беларуссии (подробности)