Метеорный поток Персеиды 12 августа 2020: где и когда наблюдать

Персеиды уже рядом с Землей. В ближайшие ночи их станет еще больше.

Персеиды – это камушки, льдинками и частички пыли из хвоста кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Комета пролетает, шлейф остается. В него, словно в реку, каждый год входит наша планета, вращаясь вокруг Солнца.

Поток Персеиды широк. В нынешнем году первые его метеоры начали вспыхивать в ночном небе еще 17 июля. Закончат - 24 августа.

Источник Персеид хвост кометы Свифта-Туттля.

Ждать момента, чтобы загадать желание можно с 11 вечера до 4.30 утра. Смотреть нужно на северо-восток. Тем, кому повезет, будет казаться, что яркими струйками «плюется» созвездие Персея. Оно-то и дало название метеорному потоку - Персеиды. Искать это созвездие надо в северной части неба - чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи, которое по форме напоминает букву «W».

Метеоры, летящие к нам со скоростью примерно в 60 километров в секунду, начинают загораться на высотах от 100 до 70 километров над Землей. Некоторые - наиболее крупные - могут падать несколько секунд, оставляя в небе огненные следы. Стало быть, успеть загадать желание отнюдь не фантастическая затея.

Одновременно с Персеидами к нам могут залететь Аквариды и Каприкорниды. Но их достаточно легко отличить друг от друга. Персеиды, как правило, белые. Аквариды - голубоватые. Каприкорниды - желтые и оранжевые. Последние, кстати, наиболее пригодны для загадывания желаний - они летят медленнее всех.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Человечеству осталось любоваться Персеидами чуть больше 2 тысяч лет

Встречи с шлейфом, оставленным кометой Свифта-Туттля, никакой опасности не представляют. Но однажды ситуация может изменится вплоть до катастрофической: Земля пересечется не со шлейфом и даже не с хвостом кометы, а с ней самой. Такую вероятность не исключает астрофизик Итан Зигель (Ethan Siegel), опубликовавший свои прогнозы на портале Forbes.

Комета Свифта-Туттля была открыта в 1862 году. Последний раз астрономы видели ее в 1992 году. И весьма точно определили траекторию движения. Подсчитали, что в 2126 году комета приблизится к нашей планете. Но окажется на вполне безопасном расстояние в 23 миллиона километров. Будет лишь хорошо видна.

В 4479 году Землю и небесную странницу разделят всего 4,5 миллиона километров. Это тоже ничем не грозит. Однако, по мнению Зигеля, расчеты, не сулящие беды, могут оказаться неверными, поскольку траекторию движения кометы способно изменить гравитационное воздействие Юпитера. Мимо планеты-гиганта она пролетит несколько раз. В результате и появится вероятность прямого столкновения с Землей.

Однажды Земля может встретиться с самой кометой, а не с ее хвостом.

Комета Свифта-Туттля огромна. Ее ядро достигает 26 километров в диаметре. Оно почти в 3 раза больше астероида, погубившего динозавров. Взрыв от удара такой громадины будет в 28 раз мощнее того, который случился 66 миллионов лет назад. Вряд ли у человечества останутся хоть какие-то шансы выжить. Если, конечно, оно не исчезнет раньше в результате ядерной войны. Или какого-нибудь другого недоразумения вроде очередной пандемии. А пока люди могут любоваться метеорами, которые рассыпает потенциальная убийца цивилизации.

КСТАТИ

Персеиды: вид сверху

В августе 2011 года астронавту Рону Гарану (Ron Garan), который тогда находился на борту Международной космической станции (МКС), посчастливилось наблюдать за Персеидами, что называется, сверху. Он даже "подловил" яркую струйку - след, оставленный далеко внизу под МКС - сгоревшим в атмосфере метеором. Рон снимал из иллюминатора станции.