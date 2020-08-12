«На это можно смотреть бесконечно»: Анфиса Чехова взбудоражила поклонников провокационной позой в обтягивающем комбинезоне

Анфиса - горячая поклонница йоги. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова – горячая поклонница йоги: 42-летняя телеведущая выполняет упражнения при любой возможности и часто делится в Инстаграме снимками, сделанными во время тренировки. Анфиса занимается в специальном комбинезоне, обтягивающем ее тело как вторая кожа. На пышных формах Чеховой такой наряд смотрится особенно эффектно. На этот раз звезда решила показать самую соблазнительную асану йоги, развивающую гибкость и выносливость мышц спины.

Телеведущая вытянулась на коврике и сильно прогнулась. В этот момент ее и запечатлела камера.

- Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя. Бхагавад Гита, - подписала актриса провокационную фотографию.

Поклонники оценили гибкость Чеховой и ее мастерство. «На это можно смотреть бесконечно», «Женщина-вулкан», «Довольно-таки привлекательная поза», «Я не знал, что в одну точку так долго можно смотреть», - пишут фолловеры в комментариях.

Телеведущая как-то призналась, что настолько подсела на занятия йогой, что теперь воспринимает их как наркотик – ее тело требует все больше и больше.

- Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физнагрузок, который по душе! – рассказывала Анфиса в Инстаграме. - Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать - это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребёнок будет пребывать в унынии и стрессе.

Йогу телеведущая открыла для себя несколько лет назад во время отдыха на Бали. Теперь Анфиса не представляет без нее своей жизни.

- Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла, - рассказала Чехова. - Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами (дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко.

Поклонники по достоинству оценили гибкость Чеховой. Фото: Инстаграм.

Анфиса много времени уделяет своему телу и здоровью. Телеведущая призналась, что лишь недавно подобрала оптимальный для себя режим питания, который позволил ей похудеть почти на 25 килограммов. Но, как оказалось, дело не только в ограничении пищи. Чехова использовала и другие методы борьбы с лишним весом, которые помогли ей расстаться с объемами.

- Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует! –сообщила как-то Анфиса.

Телеведущая исключила из своего рациона три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - откровенничала Анфиса. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.