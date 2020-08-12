Холли Берри спустя 20 лет снова примерила бикини в стиле девушки Джеймса Бонда

Холли Берри в отличной форме. Фото: Инстаграм.

Голливудская звезда Холли Берри в 53 года сохранила по-девичьи стройную фигуру. Актриса продемонстрировала сногсшибательные формы, опубликовав в Инстаграме снимок, сделанный на пляже в бикини. Холли нарядилась в купальник бренда Boohoo стоимостью всего 1699 рублей. Многие поклонники тут же припомнили оранжевое бикини, в котором Холли снималась в фильме «Умри, но не сейчас». В картине, вышедшей на экраны в 2002 году, она сыграла девушку Джеймса Бонда. Спустя почти 20 лет Берри практически не изменилась.

«Просто шикарная и красивая женщина», «Потрясная фигура», «Вот так я хочу выглядеть в 50», «Ты вообще меняешься? Красотка», - пишут фолловеры в комментариях.

К слову, экранный партнер Холли актер Пирс Броснан, сыгравший в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймса Бонда, не может похвастаться тем же. Еще в начале пандемии коронавируса актер улетел на Гавайи и самоизолировался на пляже, где его регулярно ловили папарацци. Судя по их снимкам, Пирс набрал несколько лишних килограммов и уже мало напоминает прежнего агента 007.

Подтянутая фигура не дается легко: ради точеных форм Холли Берри приходится заниматься до седьмого пота. Актриса – фанат спорта: ежедневно она проводит по несколько часов в спортзале под присмотром личного тренера. Как результат – сейчас Холли на пике своей формы.

- Нет лучшего ощущения, чем поставить цель и добиться ее, - рассказывала актриса в Инстаграме. - Одна из моих целей – обрести кубики на прессе. Я наконец получила их, и это кажется невероятным! Я призываю вас, ребята, к тому же. Какова ваша цель в фитнесе? Установите планку выше, чем вы надеетесь достигнуть, и держитесь за нее. Работа не будет легкой, но это окупится. Это стоит того каждую чертову секунду.

Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного. Один из секретов рациона звезды – бульон на косточке: Холли варит его несколько часов подряд и считает настоящим кладезем полезных веществ.

Холли воспитывает двоих детей. 12-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 6-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.